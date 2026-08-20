ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में जिम में लगी भीषण आग, पांच लोग सुरक्षित निकाले गए; फायर ब्रिगेड का अधिकारी घायल

आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीम ( ETV Bharat )