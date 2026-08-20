ग्रेटर नोएडा में जिम में लगी भीषण आग, पांच लोग सुरक्षित निकाले गए; फायर ब्रिगेड का अधिकारी घायल
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-1 में ऐस सिटी के पास स्थित ‘द फिटनेस जिम’ में गुरुवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई
Published : August 20, 2026 at 2:31 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-1 में ऐस सिटी के पास स्थित ‘द फिटनेस जिम’ में गुरुवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई. जिम से धुआं उठता देख इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं.
फायर कर्मियों ने तत्काल आग बुझाने का अभियान शुरू किया. जिम की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी और अंदर धुआं भर जाने के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आईं. दमकल कर्मियों ने BA सेट पहनकर छत पर फंसे पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.
जिम में धुआं कम करने और आग बुझाने के लिए क्रेन की मदद से शीशे तोड़े गए. इस दौरान शीशा तोड़ते समय जिला मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे घायल हो गए. इसके बाद दमकल की पांच गाड़ियों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.
Greater Noida, Uttar Pradesh: A fire broke out at The Fitness Gym in Sector 1 near ACE City. Firefighters rescued five people by breaking the glass windows and brought the blaze under control. The District Fire Officer was injured during the rescue operation. No casualties were… pic.twitter.com/dfFec5S92O— IANS (@ians_india) August 20, 2026
सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे के मुताबिक, हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई है. समय रहते सभी पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस और दमकल विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है. यह घटना बिसरख थाना क्षेत्र के सेक्टर-1 की है.
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