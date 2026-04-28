चरखी दादरी में खेतों में लगी भीषण आग, कई जिलों की टीमों ने घंटों मेहनत के बाद पाया काबू
आंधी के दौरान अचानक से भड़की आग ने सैकड़ों एकड़ में तबाही मचायी है.
Published : April 28, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 2:42 PM IST
चरखी दादरी: गांव झिंझर के खेतों में सोमवार रात अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. तेज आंधी के कारण आग तेजी से फैली और खेतों में रखा सूखा चारा (तुड़ा) जलकर राख हो गया. आग के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ.
मौके पर पहुंचे एसडीएमः सूचना मिलते ही ग्रामीण ट्रैक्टरों और पानी के टैंकरों के साथ मौके पर पहुंचे. वहीं प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें भी सक्रिय हो गईं. एसडीएम डॉ. वीरेंद्र सिंह और डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.
क्या बोले ग्रामीणः राहत कार्य के दौरान एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खेत में धंस गई, जिस पर थाना प्रभारी राजकुमार खुद मौके पर उतरकर कर्मचारियों के साथ राहत कार्य में जुट गए. ग्रामीण अमित फौगाट ने बताया कि "हालात बेहद खराब थे और गांव में भय का माहौल बन गया था."
कड़ी मशक्कत के बाद काबू: कई जिलों से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. वहीं आग से कुल कितने का नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है. ग्रामीणों की मानें तो लगभग खेतों में चारा पड़ा हुआ था. वह पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है.