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चरखी दादरी में खेतों में लगी भीषण आग, कई जिलों की टीमों ने घंटों मेहनत के बाद पाया काबू

चरखी दादरी के खेतों में फैली आग ( Etv Bharat )

चरखी दादरी: गांव झिंझर के खेतों में सोमवार रात अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. तेज आंधी के कारण आग तेजी से फैली और खेतों में रखा सूखा चारा (तुड़ा) जलकर राख हो गया. आग के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ. मौके पर पहुंचे एसडीएमः सूचना मिलते ही ग्रामीण ट्रैक्टरों और पानी के टैंकरों के साथ मौके पर पहुंचे. वहीं प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें भी सक्रिय हो गईं. एसडीएम डॉ. वीरेंद्र सिंह और डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.