वल्लभनगर की काली पहाड़ी में लगी भीषण आग, रेलवे स्टेशन से 300 मीटर दूर तक पहुंची लपटें
उदयपुर के वल्लभनगर थाना क्षेत्र की काली पहाड़ी में लगी आग करीब 8 बीघा क्षेत्र में फैल गई.
Published : April 30, 2026 at 7:50 PM IST
उदयपुर: जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को काली पहाड़ी के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया. आग तेज हवाओं के चलते तेजी से फैलती चली गई और लगभग 8 बीघा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है.
स्थानीय सुशील ने बताया कि हजारों छोटे-बड़े पेड़-पौधे जलकर राख हो गए और पूरे इलाके में धुएं का काला गुबार छा गया. आग इतनी तेजी से फैली कि वह जंगल से निकलकर सड़क तक पहुंच गई, जिससे वल्लभनगर-मावली मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया. वहीं, पास स्थित रेलवे स्टेशन चौराहे तक धुआं और लपटें पहुंचने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब आग वल्लभनगर रेलवे स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी तक पहुंच गई. यात्रियों और रेलवे स्टाफ में डर का माहौल बन गया कि कहीं आग स्टेशन परिसर तक न पहुंच जाए.
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गर्मी और तेज हवाओं ने आग पर काबू पाने के प्रयासों को और चुनौतीपूर्ण बना दिया. आग लगातार जंगल के भीतर फैलती गई, जिससे वहां रहने वाले वन्यजीवों पर भी संकट मंडराने लगा. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और बिना किसी इंतजार के आग बुझाने में जुट गए. लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर और गीली झाड़ियों से आग को काबू करने की कोशिश की. सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए राहत कार्य में सहयोग किया. करीब चार घंटे की मशक्कत के आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है.