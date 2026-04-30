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वल्लभनगर की काली पहाड़ी में लगी भीषण आग, रेलवे स्टेशन से 300 मीटर दूर तक पहुंची लपटें

काली पहाड़ी में लगी भीषण आग ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को काली पहाड़ी के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया. आग तेज हवाओं के चलते तेजी से फैलती चली गई और लगभग 8 बीघा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है. स्थानीय सुशील ने बताया कि हजारों छोटे-बड़े पेड़-पौधे जलकर राख हो गए और पूरे इलाके में धुएं का काला गुबार छा गया. आग इतनी तेजी से फैली कि वह जंगल से निकलकर सड़क तक पहुंच गई, जिससे वल्लभनगर-मावली मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया. वहीं, पास स्थित रेलवे स्टेशन चौराहे तक धुआं और लपटें पहुंचने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब आग वल्लभनगर रेलवे स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी तक पहुंच गई. यात्रियों और रेलवे स्टाफ में डर का माहौल बन गया कि कहीं आग स्टेशन परिसर तक न पहुंच जाए.