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चंपावत में बिजली गिरने से दो मंजिले मकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है.

LIGHTNING STRUCK IN CHAMPAWAT
चंपावत गड़कोट में आकाशीय बिजली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 31, 2026 at 7:17 PM IST

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खटीमा: मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रदेश में कई स्थानों में भारी बारिश व आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. चंपावत जिले के गड़कोट इलाके में भी एक दो मंजिला मकान में आकाशीय गिरने से मकान में भीषण आग लग गई. जिससे भवन स्वामी के एक गौवंशीय पशु की जल कर मौत हो गई. आकाशीय बिजली गिरने की सूचना पर जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने घटना स्थल पर पहुंच नुकसान का आकलन किया.

चंपावत ब्लॉक के गड़कोट क्षेत्र में सेला डाबरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक दो मंजिला कच्चे मकान में भीषण आग लग गई. मिली जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से गौशाला में आग लग गई. जिससे गौशाला में बांधी गई गाय के बछिया की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि मकान स्वामी डूंगर देव की पत्नी उस समय गौशाला में गई थी. अचानक हुए वज्रपात से वह बेहोश हो गई.

चंपावत गड़कोट में आकाशीय बिजली गिरी (ETV Bharat)

ग्रामीणों की मदद से एक गौवंश को बचाने में ग्रामीण सफल रहे. एक गाय की बछिया अत्यधिक झुलसने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह पुराना भवन दो मंजिला था. जिसमें देवदार और साल की लकड़ी और घास रखी गई थी. जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देशों के क्रम में राजस्व विभाग एवं पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान तहसीलदार चंपावत बृजमोहन आर्या, राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक तथा पशु चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे. अधिकारियों द्वारा क्षति का विस्तृत आकलन कर रिपोर्ट तैयार आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जाएगी.

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने तथा क्षति आकलन रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार पीड़ित परिवार को अनुमन्य सहायता एवं मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा.

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