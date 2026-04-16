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बरेली में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

अचानक हुए धमाके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया.

GAS CYLINDER EXPLOSION
बरेली में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 7:44 PM IST

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बरेली : कोतवाली बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम भोना में गुरुवार को गैस सिलेंडर फटने से एक घर में भीषण आग लग गई. अचानक हुए धमाके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया.

जानकारी के अनुसार ग्राम निवासी अशरफ पुत्र असलम के घर में परिवार के लोग खाना बना रहे थे. इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे आग तेजी से फैल गई.

आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा अधिकांश घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए और तुरंत राहत व बचाव कार्य में जुट गए.

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. समय रहते आग बुझा लिए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया और परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए.

कोतवाली बहेड़ी के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने मीडिया को बताया कि फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है.

इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. मौके पर स्थिति सामान्य है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है.

सिलिंडर की आग कैसे बुझाएं:

गीला कंबल या बैड सीट गैस सिलेंडर के ऊपर लपेट देने से भी आग बुझ जाती है. इसके साथ ही गैस सिलेंडर की नोजल से निकल रही आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए. इसके लिए सबसे पहले सिलेंडर को टेढ़ा कर बाहर फेंक देना चाहिए. अगर हो सके तो उसको पानी में डुबो देना चाहिए. इसके साथ ही इसको पानी के टैंक या नाली में डाल देने से आग पर काबू पाया जा सकता है.

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