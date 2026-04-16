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बरेली में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

बरेली में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग. ( ETV Bharat )

बरेली : कोतवाली बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम भोना में गुरुवार को गैस सिलेंडर फटने से एक घर में भीषण आग लग गई. अचानक हुए धमाके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. जानकारी के अनुसार ग्राम निवासी अशरफ पुत्र असलम के घर में परिवार के लोग खाना बना रहे थे. इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे आग तेजी से फैल गई. आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा अधिकांश घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए और तुरंत राहत व बचाव कार्य में जुट गए. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. समय रहते आग बुझा लिए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया और परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए.