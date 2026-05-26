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रोहिणी: विजय विहार के एक घर में आग लगने से मची अफरा-तफरी; फायर टीम ने समय रहते पाया काबू

राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में विजय विहार फेस-2 के एक घर के अंदर अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई.

Fire engulfs a House in Rohini
रोहिणी के घर में आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
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दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके के विजय विहार फेस-2 में मंगलवार सुबह एक मकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतनी तेज थी कि घर से उठती ऊंची लपटें और काला धुआं दूर तक दिखाई देने लगा. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.

बिजली की तारों से निकल रही थीं लगातार चिंगारियां

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद घर के अंदर बिजली की तारों से लगातार चिंगारियां निकल रही थीं, जिससे हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए.आग तेजी से पूरे घर में फैलती जा रही थी.मौके पर दमकल विभाग की करीब तीन गाड़ियां पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.राहत की बात यह रही कि दमकलकर्मियों ने समय रहते घर में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

आग काफी तेज थी : शुभम, मकान मालिक (ETV Bharat)

मकान मालिक शुभम ने बताया कि वह इसी बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर रहते हैं.सुबह करीब सात बजे अचानक घर से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दीं.आग काफी तेज थी और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.इसके बाद तुरंत पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी गई.कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया.उन्होंने बताया कि इस घटना में बिल्डिंग में रहने वाला एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ है.

प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है.हालांकि आग किन कारणों से लगी, इसकी सटीक वजह का पता लगाने के लिए पुलिस और फायर विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है.प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घरों में बिजली की वायरिंग और उपकरणों की समय-समय पर जांच जरूर कराएं, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

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