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भिवाड़ी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आधा घंटे में पूरा प्लांट जलकर राख, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार

प्लास्टिक आइटम बनाने वाली मल्टी स्पेशलिटी कंपनी में भीषण आग ( ETV Bharat )

खैरथल-तिजारा : जिले के भिवाड़ी स्थित खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में रविवार सुबह प्लास्टिक आइटम बनाने वाली मल्टी स्पेशलिटी कंपनी में भीषण आग लग गई. प्लॉट नंबर F-621 पर संचालित फैक्ट्री में सुबह करीब 10 बजे बजे अज्ञात कारणों से आग लगी. कंपनी में प्लास्टिक उत्पादों के साथ केमिकल भी बड़ी मात्रा में मौजूद होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. देखते ही देखते आग ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया. करीब आधे घंटे के भीतर फैक्ट्री का पूरा प्लांट जलकर राख हो गया. हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.