भिवाड़ी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आधा घंटे में पूरा प्लांट जलकर राख, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार
कंपनी में प्लास्टिक उत्पादों के साथ केमिकल भी बड़ी मात्रा में मौजूद होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया.
Published : October 25, 2026 at 12:42 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 1:14 PM IST
खैरथल-तिजारा : जिले के भिवाड़ी स्थित खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में रविवार सुबह प्लास्टिक आइटम बनाने वाली मल्टी स्पेशलिटी कंपनी में भीषण आग लग गई. प्लॉट नंबर F-621 पर संचालित फैक्ट्री में सुबह करीब 10 बजे बजे अज्ञात कारणों से आग लगी. कंपनी में प्लास्टिक उत्पादों के साथ केमिकल भी बड़ी मात्रा में मौजूद होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. देखते ही देखते आग ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया. करीब आधे घंटे के भीतर फैक्ट्री का पूरा प्लांट जलकर राख हो गया. हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.
आग लगने की सूचना मिलते ही खुशखेड़ा स्थित रीको फायर स्टेशन को सूचित किया गया. इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. आग की भयावहता को देखते हुए भिवाड़ी नगर परिषद और रीको फायर स्टेशन के साथ आसपास के क्षेत्रों से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया. मौके पर एक दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रहीं.
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प्लास्टिक और केमिकल के कारण तेजी से फैली आग : दमकल अधिकारी नरेश मीना ने बताया कि भिवाड़ी के खुशखेड़ा में प्लास्टिक के आइटम बनाए जाते थे. उत्पादन प्रक्रिया में केमिकल का भी इस्तेमाल होता था. कंपनी परिसर में प्लास्टिक और केमिकल की बड़ी मात्रा मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैल गई. आग की लपटों ने कुछ ही समय में पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया. दमकलकर्मियों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.
आग से उठने वाला काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया. धुएं और आग की लपटों को देखकर आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग की तीव्रता को देखते हुए दमकलकर्मियों ने फैक्ट्री में आग बुझाने के साथ-साथ आसपास स्थित अन्य औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षित रखने पर भी ध्यान केंद्रित किया.
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आसपास की फैक्ट्रियों को बचाने में जुटी दमकल टीमें : खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियां एक-दूसरे के नजदीक स्थित होने के कारण आग आसपास की इकाइयों तक फैलने का खतरा बना हुआ था. ऐसे में दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के साथ आसपास के प्लांटों को इसकी चपेट में आने से बचाने के प्रयास किए. आग की भयावहता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी मौके पर बुलाया गया. घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने के प्रयास में जुटे रहे. आग पर पूरी तरह काबू पाने और स्थिति सामान्य करने के लिए टीमें प्रयास करती रहीं.
जनहानि की सूचना नहीं, नुकसान का आकलन बाकी : इस आगजनी की घटना में फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है. हालांकि, फैक्ट्री का पूरा प्लांट जलकर राख होने से भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है. वास्तविक नुकसान का आकलन आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही किया जा सकेगा. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. आग बुझने के बाद ही घटनास्थल की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और नुकसान का आकलन किया जा सकेगा.