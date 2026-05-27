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मथुरा में तारकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग; फायर ब्रिगेड ने दो घंटे में आग पर पाया काबू

मथुरा में तारकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: कोसीकला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित तारकोल की फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री में खड़ी ट्रक और तीन छोटी गाड़ियां भी चपेट में आ गईं. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया. मथुरा फायर ऑफिसर नरेश कुमार ने बताया सुबह 10:00 बजे कोसीकला थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे के किनारे स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली थी. मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया गया. फैक्ट्री में खड़े केमिकल ट्रक में आग लगने के बाद दो अन्य वाहनों में भी आग लग गई थी. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. फिलहाल मौके पर आग बुझा दी गई है. मथुरा में तारकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग. (Video Credit: ETV Bharat)