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मथुरा में तारकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग; फायर ब्रिगेड ने दो घंटे में आग पर पाया काबू

मथुरा फायर ऑफिसर नरेश कुमार ने बताया कि केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली थी.

मथुरा में तारकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग.
मथुरा में तारकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 2:41 PM IST

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मथुरा: कोसीकला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित तारकोल की फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री में खड़ी ट्रक और तीन छोटी गाड़ियां भी चपेट में आ गईं. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया.

मथुरा फायर ऑफिसर नरेश कुमार ने बताया सुबह 10:00 बजे कोसीकला थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे के किनारे स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली थी.

मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया गया. फैक्ट्री में खड़े केमिकल ट्रक में आग लगने के बाद दो अन्य वाहनों में भी आग लग गई थी. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. फिलहाल मौके पर आग बुझा दी गई है.

मथुरा में तारकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग. (Video Credit: ETV Bharat)

ट्रक चालक और प्रत्यक्षदर्शी सैफ ने बताया कि हम अपना ट्रक लेकर यहां फैक्ट्री मे आए हैं. अभी कुछ देर पहले ही ट्रक में तारकोल गर्म करके गाड़ी में लोड किया जा रहा था. तभी अचानक आग लग गई.

आग इतनी भयानक थी कि परिसर में खड़े हुए कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए. घटना की सूचना पर दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया.

कोसीकला थाना क्षेत्र में आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ओएफबी टेक लिमिटेड फैक्ट्री में तारकोल बनाने का काम किया जाता है. बुधवार की सुबह अचानक तारकोल टैंकर में भरते समय अचानक आग लग गई. आग लगते ही वहां अफरातफरी मच गई. हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है.

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