दूर दूर तक आग की लपटें, पत्थलगांव में भीषण आग से लाखों का नुकसान

जशपुर में दुकान में लगी भीषण आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा किराना का थोक सामान कुछ ही देर में पूरी तरह जलकर राख हो गया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें दूर-दूर तक देखा गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

जशपुर: पत्थलगांव थाना क्षेत्र में पुराने अस्पताल के सामने स्थित संदीप एजेंसी नाम की किराना थोक दुकान में शुक्रवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई.

फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू

इस घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन और स्थानीय व्यापारी मौके पर पहुंचे. आग पर काबू पाने के लिए फायरब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. हालात की गंभीरता को देखते हुए जेसीबी मशीन की सहायता से दुकान की पिछली दीवार तोड़ी गई, जिसके बाद भीतर धधक रही आग को काबू किया जा सका. स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद किया.

किराना थोक दुकान में भीषण आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

कैसे लगी आग?

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. स्थानीय व्यापारियों के अनुसार दुकान में रखे चावल, दाल, तेल, शक्कर, मसाले सहित अन्य किराना सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई.

भीषण आग से लाखों का नुकसान (ETV Bharat Chhattisgarh)

कितना नुकसान हुआ?

प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 35 से 40 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है. हालांकि प्रशासन द्वारा नुकसान का अंतिम आंकलन किया जाना बाकी है.

दुकान जलकर खाक (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोई जनहानि नहीं

आग की वजह से कुछ समय के लिए क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

