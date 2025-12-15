धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर लगी भीषण आग, मौके पर मौजूद थी भारी भीड़
धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर भीषण आग लग गई. घटना के वक्त लोगों की काफी भीड़ मौजूद थी.
Published : December 15, 2025 at 9:41 AM IST
धनबाद: धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर रेलवे के एक शोपीस के पास अचानक भीषण आग लग गई. इस घटना से मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. घटना के समय स्टेशन के बाहर काफी भीड़ थी. हालांकि राहत की बात है कि आग की इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ.
घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू
दरअसल, धनबाद रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने पार्किंग एरिया की तरफ एक कोयले का स्टैचू बनाया गया है. इस स्टैचू को चारों तरफ ग्रिल से घेराबंदी की गई है. अचानक इसी कोयल के स्टैचू में आग लग गई. आग इतनी भयावह था कि देखते ही देखते आग की लपटें ऊपर उठने लगी.
आग बुझाने के लिए रेलवे कर्मचारी और रेल पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे. पार्किंग एरिया में मौजूद लोग भी मदद के लिए पहुंचे. लेकिन आग बुझाने के लिए वहां पानी के इंतजाम नहीं थे. फिर लोगों ने स्टेशन गेट के पास रखा बालू से भरी बाल्टी लाया और आग बुझाने की कोशिश की. हालांकि थोड़ी देर बाद दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया.
कर्मियों ने बताया- कैसी लगी आग
अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि कोयले की अनुकृति में थर्मोकोल और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो आग के संपर्क में आते ही धधक उठी. आशंका जताई जा रही है कि सिगरेट या फिर कोई अन्य ज्वलनशील पदार्थ स्टैचू एरिया में फेंक दिया गया हो, जिससे आग लग गई.
वहीं, दमकल कर्मी श्रीकांत उपाध्याय ने बताया कि आग लगने की सूचना मिली थी. मौके पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है. आग कैसे लगी फिलहाल अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है.
