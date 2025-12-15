ETV Bharat / state

धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर लगी भीषण आग, मौके पर मौजूद थी भारी भीड़

धनबाद: धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर रेलवे के एक शोपीस के पास अचानक भीषण आग लग गई. इस घटना से मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. घटना के समय स्टेशन के बाहर काफी भीड़ थी. हालांकि राहत की बात है कि आग की इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ.

घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू

दरअसल, धनबाद रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने पार्किंग एरिया की तरफ एक कोयले का स्टैचू बनाया गया है. इस स्टैचू को चारों तरफ ग्रिल से घेराबंदी की गई है. अचानक इसी कोयल के स्टैचू में आग लग गई. आग इतनी भयावह था कि देखते ही देखते आग की लपटें ऊपर उठने लगी.

घटना की जानकारी देते दमकल कर्मी (Etv Bharat)

आग बुझाने के लिए रेलवे कर्मचारी और रेल पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे. पार्किंग एरिया में मौजूद लोग भी मदद के लिए पहुंचे. लेकिन आग बुझाने के लिए वहां पानी के इंतजाम नहीं थे. फिर लोगों ने स्टेशन गेट के पास रखा बालू से भरी बाल्टी लाया और आग बुझाने की कोशिश की. हालांकि थोड़ी देर बाद दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया.