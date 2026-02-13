नीमराणा में पहाड़ी पर लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दिए धुंए के गुबार
ग्रामीणों ने आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन दुर्गम इलाका होने के चलते आग बुझाना मुश्किल रहा.
Published : February 13, 2026 at 4:05 PM IST
बहरोड़: नीमराणा के मांढन थाना क्षेत्र स्थित कांकर की पहाड़ी में शुक्रवार दोपहर बाद अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई. पहाड़ी क्षेत्र में सूखे पेड़-पौधों और झाड़ियों की अधिकता के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगे.
ग्रामीण हरिओम चौहान ने बताया की गांव के पास पहाड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग जाने से गांव में कोहराम मच गया. लोग आग पर काबू पाने के लिए अपने स्तर पर बाल्टियों और अन्य उपलब्ध संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास करने लगे. पहाड़ी इलाका होने और रास्ते दुर्गम होने के कारण आग पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल रहा. आग के चलते आसपास के जंगल क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया, तो यह पास के रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है. प्रशासन और वन विभाग को भी अवगत कराया गया है.
पढ़ें: नीमराणा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा
हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि किसी असामाजिक तत्व की लापरवाही या जंगल में सूखे पत्तों में चिंगारी गिरने से आग भड़की हो सकती है. ग्रामीणों और प्रशासन की संयुक्त कोशिशों से आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास जारी हैं. वहीं आग की सूचना लगते ही नीमराणा घीलोट से दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई है. क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से शीघ्र दमकल वाहन भेजने और राहत कार्य तेज करने की मांग की है, ताकि जंगल और आसपास के गांवों को बड़े नुकसान से बचाया जा सके.