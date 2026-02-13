ETV Bharat / state

नीमराणा में पहाड़ी पर लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दिए धुंए के गुबार

बहरोड़: नीमराणा के मांढन थाना क्षेत्र स्थित कांकर की पहाड़ी में शुक्रवार दोपहर बाद अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई. पहाड़ी क्षेत्र में सूखे पेड़-पौधों और झाड़ियों की अधिकता के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगे.

ग्रामीण हरिओम चौहान ने बताया की गांव के पास पहाड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग जाने से गांव में कोहराम मच गया. लोग आग पर काबू पाने के लिए अपने स्तर पर बाल्टियों और अन्य उपलब्ध संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास करने लगे. पहाड़ी इलाका होने और रास्ते दुर्गम होने के कारण आग पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल रहा. आग के चलते आसपास के जंगल क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया, तो यह पास के रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है. प्रशासन और वन विभाग को भी अवगत कराया गया है.