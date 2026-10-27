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रांची में आधी रात का तांडव: बूटी मोड़ के पास दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक

पेट्रोल पंप के पास लगी आग ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची के बूटी मोड़ स्थित तिरुपति पेट्रोल पंप के पास देर रात एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस भयावह हादसे में दुकान के भीतर रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा जानी नुकसान टल गया.

इलाके में मची अफरा-तफरी, स्थानीय लोगों ने दी सूचना