रांची में आधी रात का तांडव: बूटी मोड़ के पास दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक
रांची के बूटी मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास भीषण आग लग गई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 7:20 AM IST
रांची: राजधानी रांची के बूटी मोड़ स्थित तिरुपति पेट्रोल पंप के पास देर रात एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस भयावह हादसे में दुकान के भीतर रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा जानी नुकसान टल गया.
इलाके में मची अफरा-तफरी, स्थानीय लोगों ने दी सूचना
अचानक भड़की आग की ऊंची लपटों को देख आसपास के इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. आग की भयावहता को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने तत्परता दिखाई और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस तथा अग्निशमन विभाग (फायर ब्रिगेड) को दी.
दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग
हादसे की जानकारी मिलते ही दमलक की गाड़ियां फौरन मौके पर रवाना हुईं. अग्निशमन कर्मियों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से तुरंत मोर्चा संभाला. काफी मशक्कत और कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, जिससे आग को अन्य दुकानों में फैलने से रोक लिया गया.
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, भारी आर्थिक नुकसान
प्राथमिक जांच और शुरुआती कयासों के मुताबिक, दुकान में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि आग लगने के वास्तविक और सटीक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा. इस अग्निकांड के कारण दुकान में रखा सारा स्टॉक पूरी तरह नष्ट हो गया है, जिससे पीड़ित दुकानदार को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है.
सदर थाना प्रभारी का बयान
मामले की पुष्टि करते हुए रांची सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि जैसे ही दुकान में आग लगने की खबर मिली, पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थी. उन्होंने कहा, "अग्निशमन विभाग को समय रहते सूचित किया गया, जिसके बाद दमलक की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया. इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत या घायल होने की कोई सूचना नहीं है."
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