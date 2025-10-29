ETV Bharat / state

केरोसिन के गोदाम में लगी भीषण आग, एक के बाद एक हुए धमाके, सामान जलकर हुआ खाक

जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में केरोसिन के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया.

fire at kerosene warehouse
केरोसिन के गोदाम में लगी आग (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी के गलता गेट थाना इलाके में ईदगाह के पास कल्लन शाह कॉलोनी में केरोसिन के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. बुधवार देर शाम को केरोसिन गोदाम में एक के बाद एक धमाकों से इलाके में दहशत का माहौल बन गया. आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

गलता गेट थाना अधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे. आग पर काबू पा लिया गया है. आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. हालांकि गोदाम में रखा केरोसिन और अन्य सामान जलने से नुकसान हुआ है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

केरोसिन गोदाम में लगी आग ने लिया विकराल रूप (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जब बीच सड़क पर BMW कार धू-धूकर जल उठी, बाल-बाल बची फैमिली

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गलता गेट थाना क्षेत्र की कल्लन शाह कॉलोनी में एक केरोसिन के गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. गोदाम में सरकारी उचित मूल्य की दुकान का केरोसिन स्टॉक रखा हुआ था. एक टंकी फटने की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी. धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई. आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही गलता गेट थाना पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि आग से किसी प्रकार की जनहानि होने की सूचना नहीं है.

TAGGED:

FIRE FIGHTERS CONTROLLED FIRE
KEROSENE OIL BURNT IN FIRE
FIRE BROKE OUT NEAR IDGAH JAIPUR
ईदगाह के पास केरोसिन गोदाम में आग
FIRE AT KEROSENE WAREHOUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर: हंदवाड़ा में क्रिकेट खेलते समय हुआ विस्फोट, चार लड़के घायल

भजनलाल सरकार में तबादलों की झड़ी, 2 साल में बदल डाला प्रशासनिक ढांचा, 3000 नौकरशाह इधर-उधर

देवउठनी से शुरू होंगे शादी- विवाह, अगले साल तक 66 मुहूर्त, 15 जुलाई 2026 के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं

Explainer: कैसे चुने जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जानिये- उनके कार्यकाल और जिम्मेदारियां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.