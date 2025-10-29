ETV Bharat / state

केरोसिन के गोदाम में लगी भीषण आग, एक के बाद एक हुए धमाके, सामान जलकर हुआ खाक

केरोसिन के गोदाम में लगी आग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी के गलता गेट थाना इलाके में ईदगाह के पास कल्लन शाह कॉलोनी में केरोसिन के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. बुधवार देर शाम को केरोसिन गोदाम में एक के बाद एक धमाकों से इलाके में दहशत का माहौल बन गया. आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. गलता गेट थाना अधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे. आग पर काबू पा लिया गया है. आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. हालांकि गोदाम में रखा केरोसिन और अन्य सामान जलने से नुकसान हुआ है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.