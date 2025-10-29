केरोसिन के गोदाम में लगी भीषण आग, एक के बाद एक हुए धमाके, सामान जलकर हुआ खाक
जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में केरोसिन के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया.
Published : October 29, 2025 at 8:30 PM IST
जयपुर: राजधानी के गलता गेट थाना इलाके में ईदगाह के पास कल्लन शाह कॉलोनी में केरोसिन के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. बुधवार देर शाम को केरोसिन गोदाम में एक के बाद एक धमाकों से इलाके में दहशत का माहौल बन गया. आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.
गलता गेट थाना अधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे. आग पर काबू पा लिया गया है. आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. हालांकि गोदाम में रखा केरोसिन और अन्य सामान जलने से नुकसान हुआ है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गलता गेट थाना क्षेत्र की कल्लन शाह कॉलोनी में एक केरोसिन के गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. गोदाम में सरकारी उचित मूल्य की दुकान का केरोसिन स्टॉक रखा हुआ था. एक टंकी फटने की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी. धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई. आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही गलता गेट थाना पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि आग से किसी प्रकार की जनहानि होने की सूचना नहीं है.