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इंदिरा मार्केट में भीषण आग, दो दुकानें जलकर खाक

देर शाम को इंदिरा मार्केट स्थित एक दुकान में आग की लपटें दिखाई देने लगी. लोग समझ पाते इससे पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया. पूरी दुकान को अपनी चपेट में लेने के साथ ही उससे सटे दूसरे दुकान में भी आग फैल गई.

दुर्ग: सबसे व्यस्ततम इलाके इंदिरा मार्केट के पास बीती रात एक भीषण आगजनी की घटना हुई. आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटें दूर-दूर तक देखी गईं, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई.

दुर्ग इंदिरा मार्केट के पास आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

आग लगने की सूचना तुरंत नगर सेवा विभाग को दी गई. लेकिन आगजनी की की गंभीरता को देखते हुए नगर सेवा विभाग के साथ साथ भिलाई स्टील प्लांट के दमकल कर्मियों को भी मोर्चा संभालना पड़ा. रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. लगभग 6 दमकल वाहनों की मदद से रात भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

इंदिरा मार्केट की दो दुकानें जलकर खाक

इस हादसे में इंदिरा मार्केट की दो दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं. घटनास्थल पर एसएसपी विजय अग्रवाल और एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर समेत पुलिस के आला अधिकारी पूरी रात मौजूद रहे.

कई दुकानों में फैल सकती थी आग

इंदिरा मार्केट काफी व्यस्ततम इलाका है. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो और कई दुकानें आग की चपेट में आ सकती थी. फिलहाल आग लगने का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है. मामले की जांच की जा रही है. प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है.