त्यूनी में लकड़ी के मकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख

त्यूनी में वन विभाग की कॉलोनी में स्थित एक मकान में अचानक लगने से मची अफरा-तफरी, लपटें और धुआं देख सहमे लोग

Tiuni Forest Department Colony Fire
त्यूनी में मकान में लगी आग (Tiuni Forest Department Colony Fire)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 8, 2026 at 3:13 PM IST

2 Min Read
विकासनगर: त्यूनी में वन विभाग की कॉलोनी में स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड, त्यूणी थाना पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मकान के साथ ही उसमें रखा सामान जलकर खाक हो गया. वहीं, आग की लपटों को देख लोग सहम उठे. गनीमत रही कि इस आग की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

वन विभाग के कॉलोनी में स्थित एक मकान में लगी आग: जानकारी के मुताबिक, यह आग रविवार यानी 8 मार्च को दोपहर के करीब पौने 12 बजे के आस पास लगी. जहां जौनसार बावर के त्यूनी में स्थित वन विभाग के कॉलोनी में एक पुराने लकड़ी के मकान में अचानक आग लग गई. आग लगते ही मौके पर हड़कंप सा मच गया. आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी. जबकि, मकान में रहे रहे लोग आग भड़कते ही बाहर निकल आए.

Tiuni Forest Department Colony Fire
आग बुझाने का प्रयास (Tiuni Forest Department Colony Fire)

आग की लपटें और धुआं देख सहमे लोग: वहीं, भीषण आग ने लकड़ी के इस मकान को चारों और से अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई. मौके पर पंहुची फायर बिग्रेड की टीम और त्यूणी थाना पुलिस समेत तहसील कर्मियों ने आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया. ताकि, आसपास के मकानों को बचाया जा सके. वहीं, जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक घर में रखा सारा समान जलकर राख हो गया.

Tiuni Forest Department Colony Fire
आग बुझाने का प्रयास करते फायर और पुलिसकर्मी (Tiuni Forest Department Colony Fire)

"रविवार को दिन के समय करीब पौने 12 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस और फायर बिग्रेड समेत तहसील कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची. जहां आग को बुझाने का प्रयास किया गया. कॉलोनी में और भी मकान हैं, जिन्हें आग की चपेट में आने से बचाया गया."- अश्वनी बलूनी, त्यूनी थानाध्यक्ष

"करीब ढाई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया. जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त मकान में रहने वाले सभी लोग बाहर थे. आग से मकान में रखा सारा सामान जल गया है. आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है."- अश्वनी बलूनी, त्यूनी थानाध्यक्ष

संपादक की पसंद

