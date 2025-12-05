ETV Bharat / state

धनबाद के कचरा गोदाम में लगी भीषण आग, लोगों के बीच मची अफरा-तफरी

धनबाद के झरिया में एक कचरा गोदाम में भीषण आग लग गई. आसपास के इलाकों में भी आग फैल गई.

Dhanbad warehouse fire
कचरा गोदाम में आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 5, 2025 at 7:12 PM IST

धनबाद: जिले के झरिया थाना क्षेत्र के सिंह नगर में एक कचरा गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग तेजी से फैल गई, जिससे आस-पास के पूरे इलाके में दहशत फैल गई. घना धुआं और ऊंची-ऊंची लपटें देखकर स्थानीय लोग डर गए. कई दुकानदारों ने नुकसान से बचने के लिए एहतियात के तौर पर अपनी दुकानों से सामान हटाना शुरू कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही चार फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दीं. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के मुताबिक, आग काफी विकराल थी, जिससे इसे बुझाना मुश्किल हो रहा था. आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चला है.

कचरा गोदाम में आग (Etv Bharat)

झरिया पुलिस स्टेशन की एक टीम भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, हालांकि पुलिस ने उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की.

कचरा गोदाम के मालिक दीपक साहू ने बताया कि घटना के समय वह मंदिर में थे. उनके स्टाफ ने उन्हें फोन करके गोदाम में आग लगने की जानकारी दी. जब वह पहुंचे, तो पूरा गोदाम आग की लपटों में घिरा हुआ था. आग की तीव्रता देखकर वह हैरान रह गए. उन्होंने आग से हुए नुकसान का अंदाजा 70 से 80 लाख रुपये बताया है. फिलहाल, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें आग लगने के कारणों की जांच कर रही हैं.

