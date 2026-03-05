ETV Bharat / state

दिल्ली के रंगपुरी स्थित गोदाम में भीषण आग, इलाके में मची अफरा-तफरी

बताया गया कि त्योहार के चलते गोदाम में कोई नहीं था. गोदाम में मौजूद सामान के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया.

रंगपुरी के गोदाम में लगी भीषण आग
रंगपुरी के गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 5, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के रंगपुरी इलाके में हवाई अड्डे के पास स्थित एक मालवाहक कंपनी के गोदाम में गुरुवार को भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के अनुसार, सुबह फायर कंट्रोल रूम को गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. इसके बाद दमकल की नौ गाड़ियों को तुरंत मौके के लिए रवाना हुईं. आग काफी भीषण थी जो गोदाम में रखे सामान के कारण तेजी से फैली. इसके चलते दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

बताया गया कि जिस गोदाम में आग लगी वह एक मालवाहक कंपनी का गोदाम है, जहां देश-विदेश से आने वाले सामान का स्टोरेज और डिस्पैच किया जाता है. आग लगने के समय गोदाम बंद था. कर्मचारियों के मुताबिक, होली के त्योहार के कारण सुबह गोदाम में कामकाज बंद था. इसी दौरान आग लग गई. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लग हो. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. फायर कंट्रोल रूम के मुताबिक आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना की सूचना मिलने के बाद वसंतकुंज (साउथ) थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग लगने के कारण की जांच शुरू कर दी गई है.

