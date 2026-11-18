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दिल्ली: मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आउटर दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार तड़के एक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. यह घटना मुंडका मेट्रो पिलर नंबर 578 के पास स्थित एक गोदाम में हुई. आग गोदाम के करीब 1500 वर्ग गज के खुले क्षेत्र में रखे कबाड़ में लगी थी. सुबह-सुबह आग की ऊंची लपटें और घना काला धुआं उठता देख आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई.

दमकल विभाग के अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया, कंट्रोल रूम को आज सुबह 5:12 बजे मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने की कॉल मिली थी. सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य के लिए दमकल की 6 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. इसमें 1 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (QRV), 3 वाटर टेंडर (WT) और 2 वाटर बाउजर (WB) शामिल थे. इस शुरुआती ऑपरेशन की कमान स्टेशन ऑफिसर (STO) बत्ती लाल ने संभाली.