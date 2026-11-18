दिल्ली: मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
आउटर दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने कबाड़ में लगी आग पर पाया गया काबू
Published : November 18, 2026 at 10:02 AM IST
नई दिल्ली: आउटर दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार तड़के एक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. यह घटना मुंडका मेट्रो पिलर नंबर 578 के पास स्थित एक गोदाम में हुई. आग गोदाम के करीब 1500 वर्ग गज के खुले क्षेत्र में रखे कबाड़ में लगी थी. सुबह-सुबह आग की ऊंची लपटें और घना काला धुआं उठता देख आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई.
दमकल विभाग के अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया, कंट्रोल रूम को आज सुबह 5:12 बजे मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने की कॉल मिली थी. सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य के लिए दमकल की 6 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. इसमें 1 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (QRV), 3 वाटर टेंडर (WT) और 2 वाटर बाउजर (WB) शामिल थे. इस शुरुआती ऑपरेशन की कमान स्टेशन ऑफिसर (STO) बत्ती लाल ने संभाली.
Delhi | A fire broke out at a scrap warehouse near Metro Pillar No. 578 in the Mundka Industrial Area early this morning. No casualties have been reported so far.— ANI (@ANI) November 18, 2026
According to Delhi Fire Services (DFS) officials, a call regarding the blaze was received around 5:12 AM, and five… pic.twitter.com/CLIXf0dlAL
हालांकि, 1500 वर्ग गज में खुले में भारी मात्रा में स्क्रैप रखे होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी. आग की गंभीरता और विकराल रूप को देखते हुए दमकल अधिकारियों ने सुबह 5:48 बजे इसे 'मेक-4' श्रेणी की आग घोषित कर दिया और अतिरिक्त मदद मंगाई. इसके बाद मौके पर दमकल की कुल 9 गाड़ियां तैनात की गईं, जिनमें 4 वाटर टेंडर, 3 वाटर बाउजर, 1 क्यूआरवी और 1 मोटर पंप (MP) शामिल रहे.
असिस्टेंट डिवीजनल ऑफिसर (ADO) अमन कुमार और एसटीओ बत्ती लाल की निगरानी में दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से आग बुझाने का अभियान चलाया. करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम को बड़ी सफलता मिली. एडीओ अमन कुमार ने सुबह 6:40 बजे आधिकारिक रूप से संदेश जारी कर पुष्टि की कि आग को आसपास की अन्य इमारतों तक फैलने से रोक दिया गया है.
राहत की बात यह रही कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. फिलहाल घटनास्थल पर स्क्रैप के ढेर में छिपी चिंगारियों को बुझाने के लिए कूलिंग का काम लगातार जारी है. आग लगने के सटीक कारणों और हुए नुकसान का आकलन जांच के बाद ही हो पाएगा.
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