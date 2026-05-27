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धनबाद के दो मिठाई दुकानों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह

धनबाद में दो मिठाई दुकानों में भीषण आग लग गई. घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

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दुकान में लगी आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 12:23 PM IST

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धनबाद: जिले के सबसे व्यस्त इलाके बैंक मोड़ में बुधवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बड़ा गुरुद्वारा के सामने स्थित दो मिठाई दुकानों में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया.

घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम दमकल वाहन के साथ घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक दुकानों में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था.

जानकारी देते दुकानदार और स्थानीय (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि सुबह दुकान खुलने के बाद समोसा और अन्य खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी. इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी. दुकानदारों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है. चूंकि दुकान सड़क किनारे थी, इसलिए दमकल कर्मियों को आग बुझाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई.

स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों दुकानें दो भाइयों द्वारा संचालित की जाती हैं और यहां हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है. आरोप है कि दुकानदारों ने सड़क तक अतिक्रमण कर रखा है और सड़क किनारे ही चूल्हा जलाकर खाद्य सामग्री तैयार की जाती है. लोगों का कहना है कि इस वजह से इलाके में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है. कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

फायर ब्रिगेड अधिकारी बिनोद उरांव ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया. शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा.

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धनबाद में आग की घटना
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