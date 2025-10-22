दीपावली पर घर में लगी आग, पांच तोला सोना भी जलकर हुआ खाक, अगले महीने है बेटी शादी
बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार के यहां अगले महीने शादी थी, लेकिन शादी पर पहले दीपावली पर सब कुछ बर्बाद हो गया.
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है. बल्याऊं में दो मंजिला मकान में आग लगने की खबर सामने आई है. इस आग पीड़ित परिवार की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई आग में जलकर खाक हो गई.
मंगलवार देर रात की घटना: दरअसल, पिथौरागढ़ जिले के थल तहसील के दूरस्थ बल्याऊं गांव में बिजली के शार्ट सर्किट हो जाने से कल मंगलवार देर रात्रि एक दो मंजिला मकान में भीषण आग लग गई थी. भूपाल सिंह मेहरा और डीगर सिंह मेहरा के इस मकान के रख रखाव के लिए पिछले 35 साल से गांव का ही हयात सिंह मेहरा पुत्र हिम्मत सिंह मेहरा अपनी पत्नी हेमा देवी और पुत्री रेनू मेहरा के साथ रह रहे थे.
दीपावली के पूजन के समय हुई घटना: बताया जा रहा है कि दीपावली त्यौहार में दीये जलाने के लिए उनका पूरा परिवार उस वक्त नीचे अपने मकान में गए हुए थे. आग इतनी भयानक तरीके से लगी कि आधे घंटे में घर के अंदर रखे 6 बोरे धान, सात बोरे गेहूं, टीवी, पंखा, चक्की, बिस्तर, बर्तन, पहनने के सारे कपड़े, क़ृषि उपकरण, पांच तोला सोने के ज़ेवर और 10 तोला चांदी के जेवर सहित सब कुछ जलकर राख़ हो गया.
5 तोला सोने के जेवर जलकर हुआ खाक: बताया जा रहा है कि आग ने इतना विकराल रूप लिया था कि केवल गोठ में बंधे जानवरों को ही बचा सके. गृहणी हेमा देवी ने बताया कि वो 35 साल से इस मकान में रह रहे थे. उनकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई आधे घंटे में जलकर खाख हो गई. अगले महीने बेटी की शादी के लिए 5 तोला सोने के जेवर और अन्य सामग्री जोड़ कर रखी थी. उसके जल जाने से अब बेटी की शादी कैसे हो? उसके परिवार के सामने बड़ा संकट और मुसीबत आ गई है.
पीड़ित परिवार गहरे सदमे में: अचानक हुई इस अनहोनी घटना से पीड़ित परिवार गहरे सदमे और बदहवास स्थिति में हैं. सब अनाज और बर्तन के जल जाने से उनका परिवार कल शाम से भूखा प्यासा भी है.
65 लाख के नुकसान का दावा: आज सुबह आगजनी घटना की जानकारी मिलने पर थल तहसील के राजस्व उपनिरीक्षक सुमन भंडारी, राजस्व उपनिरीक्षक विपिन कापड़ी, राजस्व उपनिरीक्षक दीपक पंचोली की टीम बल्याऊं गांव में पहुंची और क्षति का आंकलन किया कर. मकान सहित पीड़ित परिवार के 65 लाख का नुकसान होने की बात कहकर रिपोर्ट तैयार की.
