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फतेहपुर के ट्रक यार्ड में भीषण आग, 16 ट्रक जलकर खाक; फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में पाया काबू

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 11-12 बजे के बीच आग लगने की सूचना मिली थी.

फतेहपुर के ट्रक यार्ड में भीषण आग.
फतेहपुर के ट्रक यार्ड में भीषण आग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 10:50 AM IST

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फतेहपुर: जिले के मलवां थाना क्षेत्र में बने एक ट्रक यार्ड में भीषण आग लग गई. आगजनी में कुल 16 ट्रक जलकर खाक हो गए. कई अन्य गाड़ियों पर भी असर पड़ा है. आग इतनी भयानक थी कि करीब 3 किलोमीटर दूर तक लपटें दिखाई दीं. सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काब पाया.

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 11-12 बजे के बीच आग लगने की सूचना मिली थी. शुरूआती जांच में एलटी लाइन में स्पार्किंग की वजह से आग लगी जो ट्रक यार्ड तक फैल गई. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

फतेहपुर के ट्रक यार्ड में भीषण आग. (Video Credit: ETV Bharat)

स्थानीय कर्मचारियों की मानें तो हादसे में एक के बाद एक 16 ट्रक जलकर खाक हो गए हैं. लगभग 5 करोड़ रुपए कीमत के वाहनों के नष्ट होने की बात सामने आई है. वहीं, कुल नुकसान करीब 30 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें करीब 50 फीट ऊपर तक उठ रही थीं. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

गनीमत रही कि यार्ड के पास स्थित पेट्रोल पंप तक आग नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. जिस समय आग लगी, उस दौरान यार्ड में 6 से 7 कर्मचारी मौजूद थे. हालांकि, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. यार्ड में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की बात भी सामने आई है. यार्ड कर्मचारी राजीव पटेल ने बताया कि फाइनेंस की किश्तें न जमा होने पर जब्त की गई गाड़ियों को इसी यार्ड में खड़ा किया जाता है.

SP अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि यार्ड में पहले से 134 छोटी-बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें 12 से 13 वाहन आग की चपेट में आए हैं. वहीं, अग्निशमन अधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि दोपहर 1:32 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और घटना की जांच जारी है.

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