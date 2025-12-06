ETV Bharat / state

दिल्ली के टिकरी कलां में दुकान में आग से लगने से फंसे दंपति, दम घुटने से मौत

टिकरी कलां इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में किराना दुकान में धुआं भरने और शटर में करंट उतरने से दंपति की मौत हो गई.

टिकरी कलां में दुकान में लगी आग
टिकरी कलां में दुकान में लगी आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 6, 2025 at 7:42 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक छोटी किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की मौत हो गई. घटना स्कूल वाली गली, लेखराम पार्क स्थित एक किराना दुकान की है. पुलिस को आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची तो दुकान के बाहर घना धुआं और आग की लपटें उठती दिखीं.

दुकान चला रहे मृतक दंपत्ति की पहचान विनीत (31 वर्ष) और उनकी पत्नी रेनू (29 वर्ष) के तौर पर हुई है. वह जनपद शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. जो टिकरी कलां में किराना दुकान चलाकर अपना गुजर-बसर कर रहे थे. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुकान के काउंटर के पास रखे और टांगे हुए प्लास्टिक पैकेट में अचानक आग पकड़ लिया. आशंका जताई जा रही है कि दुकान के काउंटर क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते दुकान में धुआं भरने लगा.

टिकरी कलां में दुकान में लगी आग (ETV Bharat)

दम घुटने के कारण दो की मौत

घटना के समय विनीत और रेनू दुकान के अंदर मौजूद थे. आग और धुआं फैलने पर उन्होंने शटर गिराकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन धुआं इतना घना था, कि दंपत्ति समय रहते बाहर नहीं निकल सके और अंदर ही फंस गए. दम घुटने के कारण दोनों बेहोश होकर वहीं गिर पड़े. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लकड़ी के डंडे की मदद से शटर तोड़कर दोनों को बाहर निकाला और तत्काल दोनों को ऑस्कर हॉस्पिटल, बहादुरगढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

लापरवाही से मौत का मुकदमा दर्ज

घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड और क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची. फायर टीम ने आग को पूरी तरह नियंत्रित किया, जबकि क्राइम टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है. इलेक्ट्रिकल फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आग के सही कारण की पुष्टि होगी.

वहीं, डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने बताया की लापरवाही से मौत का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जांच के बाद ही हादसे की वजह का पता चल पाएगा. इस दर्दनाक हादसे से इलाके में शोक का माहौल है, और लोग दंपत्ति की मृत्यु को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं. वहीं मृतक दंपति के स्टाफ ने बताया कि सब कुछ ठीक-ठाक था. वह सब्जी लेने के लिए गया था, वापस आया तो दुकान में आग लगी हुई थी.

