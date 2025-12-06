उत्तरकाशी में तीन मंजिला घर जलकर हुआ खाक, बकरियां, मुर्गे और खरगोश भी जिंदा जले
आग की चपेट में आने से घर में रखा राशन, नगदी, चार बकरियां, मुर्गे और खरगोश भी जल गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 6, 2025 at 8:00 PM IST
उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जिले के मोरी तहसील क्षेत्र में भीषण अग्निकांड हो गया. आराकोट बंगाण क्षेत्रांतर्गत ग्राम डामटी-थुनारा में शुक्रवार की मध्यरात्रि भीषण अग्निकांड में एक तीन मंजिला आवासीय भवन पूरी तरह जलकर खाक हो गया.
आधी रात को अचानक से घर में लगी आग: बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से घर में रखा राशन, नगदी, चार बकरियां, मुर्गे और खरगोश भी जल गए. यह घटना हरपाल सिंह राणा पुत्र हरदयाल सिंह राणा के मकान में हुई. जानकारी के अनुसार मध्यरात्रि के समय जब सभी लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक मकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख गांव वालों ने शोर मचाया.
घर में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान: ग्रामीणों की आवाज सुनकर घर में मौजूद लोगों की नींद खुली और वे अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे. मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी तरफ से आग का बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तब तक आग पूरे घर में फैल चुकी थी.
मवेशियों को खोलने का समय भी नहीं मिला: आग इतनी भयावह हो गई थी कि पीड़ितों को घर से कीमत सामान उठाने और अपने मवेशी खोलने का समय तक भी नहीं मिला. इसी कारण घर में रखा सारा सामान, नगदी और चार बकरियां, मुर्गे और खरगोश भी इस आग की भेंट चढ़ गए.
राजस्व टीम राहत सामग्री लेकर गांव में पहुंची: ग्रामीणों ने किसी तरह के आग पर काबू पाया, वरना आग के आसपास के इलाके में फैलना का डर भी था. घटना की सूचना मिलते ही मोरी से राजस्व टीम खाद्यान्न व आवश्यक राहत सामग्री लेकर शनिवार सुबह मौके पर पहुंची और प्रभावित परिवार की त्वरित सहायता शुरू कर दी. फिलहाल लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पीड़ित परिवार ने शासन-प्रशासन और सरकार मदद की गुहार लगाई है. क्योंकि इस परिवार की जिंदगी भर की जमा पूंजी इस आग में जलकर खाक हो गई.
पढ़ें--