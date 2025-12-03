प्रयागराज में तीन मंजिला मकान में लगी भीषण आग, एक की मौत और दो गंभीर रूप से झुलसे
एसएचओ कैंट विजय कुमार ने बताया कि अभी तक की जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आयी है.
प्रयागराज/लखनऊ/मिर्जापुर: राजापुर के गली नंबर 13 में एक तीन मंजिला मकान में बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे भीषण आग लग गई थी. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 दो लोग गंभरी रूप से झुलस गए. एसएचओ कैंट विजय कुमार ने कहा जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आयी है.
एक व्यक्ति की मौत, 7 लोग झुलसे: प्रयागराज में भोर में उस समय अफरातफरी मच गई, जब कैंट थानाक्षेत्र में राजापुर में एक तीन मंजिला मकान में भीषण आग लग गई. जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया.
लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू करके मां-बेटे, बेटी और पिता को बाहर निकाल लिया. इसमें पिता की मौत हो गई. वहीं मां और बेटी गंभीर रूप से झुलस गयीं. उनका इलाज स्वरूप रानी अस्पताल में चल रहा है.
अजय आनंद की मौत, पत्नी-बेटी की हालत नाजुक: एसएचओ कैंट विजय कुमार ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ, उस समय घर में 15 लोग थे. आग के कारण आनंद, अजय आनंद उर्फ ऋतिक, शकुंतला, वंदना, विजय आनंद, अनूप, श्रेया और अयान झुलस गए थे. सभी को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया. वहां कुछ देर बाद अजय आनंद की मौत हो गई. उनकी पत्नी वंदना और 5 वर्षीय पुत्री श्रेया की हालत नाजुक बतायी जा रहीहै. अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने घर भेज दिया था.
शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, लाखों का नुकसान: एसएचओ कैंट विजय कुमार ने कहा कि आग से दो स्कूटी, दो बाइक और दो साइकिल समेत लाखों का सामान जल गया. अभी तक की जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक है. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनट में घर का बड़ा हिस्सा लपटों में घिर गया. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे थे, इसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ.
लखनऊ में आग का तांडव, बचायी बुजुर्ग और लड़के की जान: चिनहट इलाके के मटियारी चौराहे पर स्थित अवस्थी स्वीट्स की तीन मंजिला मकान और दुकान में मंगलवार देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंची. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. दमकलकर्मियों ने अंदर फंसे एक बुजुर्ग और एक लड़के को खिड़कियां तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला.
मिर्जापुर में ट्रक में लगी आग: मिर्जापुर देहात कोतवाली क्षेत्र के समोगरा बाईपास पर मंगलवार रात को कोतवाली देहात चौकी पुलिस और देहात थाना प्रभारी अमित मिश्रा मौके पहुंचकर फायर बिग्रेड की मदद से ट्रक में लगी आग पर काबू पाया. थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि ट्रक के नीचे से इंजन में आग लग गई थी. फंसे हुए ड्राइवर विजय गिरी की जलकर मौत हो गई. शव को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. ट्रक में सवार एक व्यक्ति झुलस गया है, उसका इलाज चल रहा है.
