प्रयागराज में तीन मंजिला मकान में लगी भीषण आग, एक की मौत और दो गंभीर रूप से झुलसे

प्रयागराज में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग; मिर्जापुर में ट्रक धूं-धूं कर जला ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज/लखनऊ/मिर्जापुर: राजापुर के गली नंबर 13 में एक तीन मंजिला मकान में बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे भीषण आग लग गई थी. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 दो लोग गंभरी रूप से झुलस गए. एसएचओ कैंट विजय कुमार ने कहा जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आयी है. एक व्यक्ति की मौत, 7 लोग झुलसे: प्रयागराज में भोर में उस समय अफरातफरी मच गई, जब कैंट थानाक्षेत्र में राजापुर में एक तीन मंजिला मकान में भीषण आग लग गई. जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया. लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू करके मां-बेटे, बेटी और पिता को बाहर निकाल लिया. इसमें पिता की मौत हो गई. वहीं मां और बेटी गंभीर रूप से झुलस गयीं. उनका इलाज स्वरूप रानी अस्पताल में चल रहा है. अजय आनंद की मौत, पत्नी-बेटी की हालत नाजुक: एसएचओ कैंट विजय कुमार ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ, उस समय घर में 15 लोग थे. आग के कारण आनंद, अजय आनंद उर्फ ऋतिक, शकुंतला, वंदना, विजय आनंद, अनूप, श्रेया और अयान झुलस गए थे. सभी को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया. वहां कुछ देर बाद अजय आनंद की मौत हो गई. उनकी पत्नी वंदना और 5 वर्षीय पुत्री श्रेया की हालत नाजुक बतायी जा रहीहै. अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने घर भेज दिया था.