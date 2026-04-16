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दिल्ली में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, समय पर बुझा ली गई, बड़ा नुकसान टला

फायर ऑफिसर ने बताया कि आशंका है की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी. हालांकि सही वजह जांच के बाद ही सामने आएगी.

तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग
तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 16, 2026 at 4:55 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मंगलवार दोपहर तीन मंजिला इमारत में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई. जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजकर 40 मिनट पर दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली. इसके बाद दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन फायर टेंडर मौके पर रवाना किए. कुछ ही देर में दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए और आग बुझाना शुरू किया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग तेजी से फैल रही थी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया. कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. इस दौरान दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग को काबू में किया और उसे अन्य मंजिलों तक फैलने से रोक लिया. दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार समय पर कार्रवाई के चलते एक बड़ा हादसा टल गया. अगर आग पर जल्दी नियंत्रण नहीं पाया जाता, तो आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता था. फिलहाल किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है.

प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है. घटना के बाद इलाके में स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर बिजली सुरक्षा और सतर्कता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि समय-समय पर वायरिंग और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की जांच कर इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है. मौके पर पहुंचे फायर अधिकारी ज्ञानेंद्र ने बताया कि आग पर काबू कर लिया गया है और कोई हताहत नहीं हुआ है, आशंका है की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिससे घरेलू सामान जलकर खाक हो गया.

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पटपड़गंज तीन मंजिला इमारत में आग
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