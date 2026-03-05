ETV Bharat / state

निरंजनपुर सब्जी मंडी की तीन दुकानों में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू

निरंजनपुर सब्जी मंडी की तीन दुकानों में लगी भयंकर आग ( ETV Bharat )

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में स्थित निरंजनपुर सब्जी मंडी में आज दोपहर तीन दुकानों में आग लग गई. दुकानों में आग लगने से सब्जी मंडी में अफरा तफरी का माहौल हो गया. आग की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पटेल नगर पुलिस ओर फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची. आग से जलती दुकान में फंसे दो व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला गया. तीन दुकान में रखा सामान ओर सब्जी,फल जल कर राख हो गए. काफी मशक्कत के बाद फायर बिग्रेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. पुलिस अनुसार प्रथम दृष्ट्या में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है. जानकारी के अनुसार निरंजनपुर सब्जी मंडी में एक दुकान की छत पर लगे थर्माकॉल ने आग पकड़ी. फिर धीरे-धीरे नीचे रखे बोरों में सूखे नारियल ने आग पकड़ी ली. उसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया. पास की दो दुकानों में भी भयंकर आग लग गई. साथ ही दुकान के अंदर दुकान का मालिक और मुनीम मौजूद थे. दुकान में आग लगने से दोनों अंदर ही फंस गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.