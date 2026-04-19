रेवाड़ी में झुग्गी-झोपड़ियों में लगी भीषण आग, लपटों में गरीबों का सामान जलकर राख
हरियाणा के रेवाड़ी में झुग्गी-झोपड़ियों में भीषण आग लग जाने से अफरा-तफरी मच गई है.
Published : April 19, 2026 at 10:24 PM IST|
Updated : April 19, 2026 at 10:50 PM IST
रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी शहर के कोनसीवास रोड स्थित एक विशाल भूखंड में बनी सैकड़ों झुग्गी-झोपड़ियों में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद गैस सिलेंडरों के फटने की आवाजें सुनाई दी. तेज हवाओं के कारण ये आग तेजी से फैलती चली गई. इस दौरान एक घर में रखा एसी और फ्रिज भी जल गए. सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.
झुग्गी-झोपड़ियों में लगी भीषण आग : शहर के कोनसीवास रोड पर बनाई गई झुग्गियों में गरीब तबके के लोग रहते हैं और मेहनत मजदूरी और कूड़ा बीनने का काम करते हैं. रविवार को अचानक एक झोपड़ी में लगी आग ने देखते ही देखते सभी झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. झोपड़ियों से गैस सिलेंडरों के फटने की आवाजें आने लगी. इन झोपड़ियों में रहने वाले लोग मदद के लिए चीखने-चिल्लाने लगे. कुछ लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी. मौके पर कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया.
आग पर काबू पाया गया : मॉडल टाउन थाना प्रभारी रतन लाल ने बताया है कि आज सूचना मिली कि झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई है. सूचना मिलने पर हमारी टीम मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी गई जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. इस दौरान किसी की जान नहीं गई है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : हांसी में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, किसानों के प्रयास से हजार एकड़ गेहूं की खड़ी फसल बची
ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में थर्माकोल की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 18 गाड़ियों ने पाया काबू
ये भी पढ़ें : "पेट्रोल डालकर कंपनी में आग लगा दो", गुरुग्राम में व्हाट्सएप चैट से बड़े खुलासे, 6 आरोपी गिरफ्तार