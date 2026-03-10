ETV Bharat / state

फरीदाबाद की मंडी में भीषण आग से अफरा-तफरी, दुकानदारों को लगी लाखों की चपत

हरियाणा के फरीदाबाद के बाटा फ्लाईओवर के नीचे लगने वाली मंडी में आज सुबह भीषण आग लग गई.

Massive fire broke out in the market located under the Bata flyover in Faridabad
फरीदाबाद की मंडी में भीषण आग से अफरा-तफरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 10, 2026 at 4:03 PM IST

|

Updated : March 10, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में बाटा फ्लाईओवर के नीचे लगने वाली मंडी में अचानक भीषण आग लग गई जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका.

मंडी में भीषण आग : फरीदाबाद के बाटा फ्लाईओवर के नीचे लगने वाली मंडी में मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने से वहां बने करीब 15 से 25 खोखे, छोटी दुकानें और तख्त जलकर राख हो गए. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. दुकानदारों ने बताया कि रात करीब 11 बजे तक सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे. सुबह करीब 4:30 बजे कुछ लोगों को सूचना मिली कि फ्लाईओवर के नीचे लगी दुकानों में आग लगी हुई है. जब दुकानदार मौके पर पहुंचे तो आग की तेज लपटें उठ रही थीं और एक के बाद एक खोखे जलते जा रहे थे. दुकानों में अधिकतर लकड़ी के खोखे और तख्त बने हुए थे, जिस कारण आग तेजी से फैल गई.

फरीदाबाद की मंडी में भीषण आग से अफरा-तफरी (Etv Bharat)

कई दुकानों का सामान जलकर नष्ट : दुकानदार सीमा की चप्पल और मेकअप की दुकान, मीना की सिंगार की दुकान, रेखा की कपड़ों की दुकान और शकील की जूते-चप्पलों की दुकान सहित कई अन्य दुकानों का सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया. यहां कई लोग चप्पल, जूते, बर्तन, कपड़े और सब्जियां बेचकर अपनी रोजी-रोटी चलाते थे. आग लगने से दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. फायर ऑफिसर जितेंद्र ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. इसके बाद एनआईटी और सेक्टर-15 फायर स्टेशन से दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. दमकल कर्मियों ने करीब 6.30 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : नूंह में मां ने तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी, लाशें देख मचा हड़कंप, घरेलू परेशानी बताई जा रही वजह

ये भी पढ़ें : क्या हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर?, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक

ये भी पढ़ें : पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान तनाव, छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप

Last Updated : March 10, 2026 at 4:17 PM IST

TAGGED:

FARIDABAD MARKET FIRE
FARIDABAD BATA FLYOVER FIRE
FARIDABAD NEWS
फरीदाबाद में आग
FARIDABAD MARKET FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.