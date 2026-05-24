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कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र में भीषण आग, PM मोदी ने किया था सेंटर का उद्घाटन

हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर अनुभव केंद्र के बेसमेंट में भीषण आग लग गई है.

Massive fire broke out in the basement of the Jyotisar Anubhav Kendra in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 24, 2026 at 6:49 PM IST

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Updated : May 24, 2026 at 7:02 PM IST

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कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर अनुभव केंद्र के बेसमेंट में रविवार दोपहर भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब 25 दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

शॉर्ट सर्किट से हादसा : फायर फाइटर इंचार्ज बलवान सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में बेसमेंट में रखी बैटरियों के गर्म होने से शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा होने की आशंका जताई गई है. दमकल विभाग के अनुसार 3 गाड़ियां कुरुक्षेत्र और 2 गाड़ियां पिहोवा से मंगवाई गईं. बेसमेंट में धुएं का स्तर अधिक होने के कारण आग बुझाने में काफी समय लगा. फिलहाल करीब 80 प्रतिशत आग पर काबू पा लिया गया है और धुआं कम होने के बाद पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा.

कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र में भीषण आग (ETV Bharat)

पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था : हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन बेसमेंट में रखा सामान प्रभावित हुआ है. घटना के बाद अनुभव केंद्र को फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है. गौरतलब है कि यह अनुभव केंद्र महाभारत थीम पर आधारित है और लगभग 206 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया था. इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था.

Massive fire broke out in the basement of the Jyotisar Anubhav Kendra in Kurukshetra
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू (ETV Bharat)
Massive fire broke out in the basement of the Jyotisar Anubhav Kendra in Kurukshetra
आग बुझाने की कोशिश (ETV Bharat)
Massive fire broke out in the basement of the Jyotisar Anubhav Kendra in Kurukshetra
मौके पर पुलिसकर्मी (ETV Bharat)
Massive fire broke out in the basement of the Jyotisar Anubhav Kendra in Kurukshetra
बेसमेंट में भीषण आग (ETV Bharat)
Massive fire broke out in the basement of the Jyotisar Anubhav Kendra in Kurukshetra
मौके पर मौजूद दमकलकर्मी (ETV Bharat)

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Last Updated : May 24, 2026 at 7:02 PM IST

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