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कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र में भीषण आग, PM मोदी ने किया था सेंटर का उद्घाटन

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर अनुभव केंद्र के बेसमेंट में रविवार दोपहर भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब 25 दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

शॉर्ट सर्किट से हादसा : फायर फाइटर इंचार्ज बलवान सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में बेसमेंट में रखी बैटरियों के गर्म होने से शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा होने की आशंका जताई गई है. दमकल विभाग के अनुसार 3 गाड़ियां कुरुक्षेत्र और 2 गाड़ियां पिहोवा से मंगवाई गईं. बेसमेंट में धुएं का स्तर अधिक होने के कारण आग बुझाने में काफी समय लगा. फिलहाल करीब 80 प्रतिशत आग पर काबू पा लिया गया है और धुआं कम होने के बाद पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा.

कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र में भीषण आग (ETV Bharat)

पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था : हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन बेसमेंट में रखा सामान प्रभावित हुआ है. घटना के बाद अनुभव केंद्र को फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है. गौरतलब है कि यह अनुभव केंद्र महाभारत थीम पर आधारित है और लगभग 206 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया था. इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था.