बोकारो के सिवानडीह मोड़ पर टेंट हाउस में भीषण आग, 5-7 गैस सिलेंडर फटने की आशंका

बोकारो: झारखंड के बोकारो जिले के माराफारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिवानडीह मोड़ पर स्थित एक टेंट हाउस में मंगलवार शाम को भीषण आग लग गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 5 से 7 गैस सिलेंडर फट गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की चपेट में टेंट हाउस के अलावा आसपास की 4 से 5 दुकानें भी आ गईं.

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं किया जाता, तो आसपास की कई अन्य दुकानों के साथ-साथ रिहायशी मकान भी आग की चपेट में आ सकते थे.

बोकारो में लगी आग (ETV Bharat)

पुलिस मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित करने और इलाके को सुरक्षित करने में जुटी रही. माराफारी थाना प्रभारी ने बताया कि वे फ्लैग मार्च कर रहे थे, तभी उन्हें दुकान में आग लगी दिखी. उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटाया. थाना प्रभारी ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट की भी पुष्टि की.