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रांची के स्टील दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ बड़ा नुकसान

रांची: जिले के सदर थाना क्षेत्र में स्थित एक स्टील दुकान में अचानक आग लग गई. आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई. दमकल वाहनों ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

दुकान बंद करके चले गए थे स्टाफ

रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर स्थित अश्विनी स्टील नाम की दुकान में आग लगने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है. शनिवार की देर रात बंद दुकान से अचानक धुंआ निकलने लगा. जिसे देखते हुए राहगीरों ने तुरंत दुकान मालिक और सदर थाना को मामले की जानकारी दी. शुरुआत में स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन उसका कोई फायदा नही हुआ. थोड़ी देर बाद दमकल कर्मी और पुलिस दोनों मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया.

स्टील दुकान में लगी भीषण आग (Etv Bharat)

शॉर्ट सर्किट से आग लगी