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बुलंदशहर में झुग्गी-झोपड़ियों में लगी भीषण आग; दो LPG सिलेंडर में ब्लास्ट, घरेलू सामान जलकर राख

बुलंदशहर : जिले के यमुनापुरम में मंगलवार को झुग्गी-झोपड़ियों में भीषण आग लग गई. घटना के बाद झुग्गियों में रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया. इस दौरान एलपीजी के दो सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया. इन झोपड़ियों में करीब नौ परिवार रह रहे थे. हालांकि, कोई जनहानि नहीं हुई है.



यमुनापुरम की रहने वाली वंदना ने बताया कि मंगलवार को झुग्गी-झोपड़ियों में भीषण आग लग गई. इस घटना में झुग्गियों में रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया. हालांकि, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि इन झुग्गियों में नौ परिवार रहते थे, जो सभी पश्चिम बंगाल के निवासी हैं. आग लगने के समय सभी लोग मजदूरी पर गए हुए थे. केवल एक तीन साल का बच्चा झोपड़ी के अंदर था, जो गनीमत से सुरक्षित बच गया.