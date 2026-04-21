ETV Bharat / state

बुलंदशहर में झुग्गी-झोपड़ियों में लगी भीषण आग; दो LPG सिलेंडर में ब्लास्ट, घरेलू सामान जलकर राख

अग्निशमन अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि आस-पास के मकानों में कुछ सामान डेमेज हुआ है.

झुग्गी-झोपड़ियों में लगी भीषण आग
झुग्गी-झोपड़ियों में लगी भीषण आग (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर : जिले के यमुनापुरम में मंगलवार को झुग्गी-झोपड़ियों में भीषण आग लग गई. घटना के बाद झुग्गियों में रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया. इस दौरान एलपीजी के दो सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया. इन झोपड़ियों में करीब नौ परिवार रह रहे थे. हालांकि, कोई जनहानि नहीं हुई है.

यमुनापुरम की रहने वाली वंदना ने बताया कि मंगलवार को झुग्गी-झोपड़ियों में भीषण आग लग गई. इस घटना में झुग्गियों में रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया. हालांकि, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि इन झुग्गियों में नौ परिवार रहते थे, जो सभी पश्चिम बंगाल के निवासी हैं. आग लगने के समय सभी लोग मजदूरी पर गए हुए थे. केवल एक तीन साल का बच्चा झोपड़ी के अंदर था, जो गनीमत से सुरक्षित बच गया.

अग्निशमन अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिली कि एक झुग्गी-झोपड़ी में आग लगी है, तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई. यहां पर एक व्यक्ति ने कुछ 9 से 10 परिवारों को झुग्गी लगाने के लिए किराए पर प्लॉट दे रखा था. उन्होंने बताया कि दो एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं. कोई जनहानि नहीं हुई है. अन्य रखे हुए सिलेंडरों को निकाल लिया गया है, जिससे किसी तरीके की दुर्घटना ना घटे.

उन्होंने बताया कि इंजरी और डेथ की कोई सूचना नहीं है, हमारे पास. उन्होंने बताया कि एक बच्चे के द्वारा माचिस जलाई गई थी. बच्चे को बाहर निकाल लिया गया था. आस-पास के मकानों में कुछ सामान डेमेज हुआ है.


यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में 15 झोपड़ियों में लगी आग; हादसे में गृहस्थी का सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

TAGGED:

BULANDSHAHR NEWS
MASSIVE FIRE IN SLUMS
MASSIVE FIRE SLUMS IN BULANDSHAHR
BULANDSHAHR LATEST NEWS
BULANDSHAHR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.