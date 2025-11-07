ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की झुग्गियों में लगी भीषण आग, कई परिवारों का सामान जलकर खाक

स्थानीय लोगों ने आग लगते ही दमकल विभाग को सूचना दी. जानकारी मिलते ही फायर विभाग की कुल पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया. दमकल कर्मियों के अनुसार आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए लगातार कूलिंग का काम जारी है, ताकि चिंगारी दोबारा न भड़के.

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में स्थित राइस चौक के पास भयावह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. राइस चौक के करीब बनी अस्थाई झुग्गियों में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटों ने करीब एक दर्जन से अधिक झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपने घर का सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है.

झुग्गियों में रहने वाले अधिकतर लोग मजदूर और दिहाड़ी करने वाले परिवार थे, जो आसपास की सोसायटियों और निर्माण स्थलों पर काम करते हैं. अचानक लगी आग के कारण कई परिवारों का राशन, कपड़े, बर्तन, बिस्तर और जरूरी सामान जलकर खाक हो गया. आग लगते ही महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए. आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है. दमकल विभाग और पुलिस टीम आग के कारणों की जांच कर रही है. प्राथमिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी सिलेंडर के रिसाव से लगी हो सकती है, हालांकि अधिकारी जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहने की बात कर रहे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया.

बेघर परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी

पुलिस ने प्रभावित क्षेत्र को घेराबंदी कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि बेघर हुए परिवारों की मदद के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. हालांकि जनहानि न होने से बड़ी राहत मिली है, लेकिन सामान जल जाने से दर्जनों गरीब परिवारों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और आग लगने के वास्तविक कारण का पता लगाने की कोशिश जारी है.

झुग्गियों में अचानक आग लगने से मची अफरा-तफरी (ETV Bharat)

चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि झुग्गियो में कबाड़ के गोदाम बने होने के चलते आग तेजी से फैली है. वहीं तेज हवाएं भी चल रही थी, जिसके चलते अन्य झुग्गी झोपड़ी को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आग फैली. उन्होंने बताया कि सभी को सकुशल आग के स्थान से बाहर निकाल लिया गया था, जिसके चलते किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक दर्जन झुग्गी झोपड़ियां जली है, अन्य के संबंध में जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: