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ग्रेटर नोएडा में मकान में चल रही दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

नई दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख क्षेत्र के हैबतपुर गांव में बुधवार सुबह 10 बजे के करीब मकान में संचालित दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा सामान देखते ही देखते जलकर राख हो गया. घटना के दौरान दुकान के अंदर मौजूद दो युवक मोनू (25) और गुड्डू केवट (32) आग और धुएं के बीच फंस गए.

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला. हालांकि, धुएं की चपेट में आने से गुड्डू की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग की पांच गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत करते हुए आग बुझाने के लिए ऑपरेशन चलाया. जिसके काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. इस दौरान आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि समय रहते दोनों युवकों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा



मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि हैबतपुर में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई थीं. पांच गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई. अंदर फंसे दोनों युवकों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया. धुएं के कारण गुड्डू केवट को अस्पताल भेजा गया है. उसकी स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है. मौके पर आग पूरी तरह बुझा दी गई है. पुलिस और दमकल विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. दमकल विभाग की टीम ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है. इसके बाद घटनास्थल पर आग को पूरी तरह ठंडा करने यानी कूलडाउन की प्रक्रिया भी शुरू की गई, ताकि दोबारा आग भड़कने की आशंका को खत्म किया जा सके



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