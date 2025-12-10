दिल्ली: जूता सोल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन झूलसे, 16 गाड़ियों ने पाया काबू
Published : December 10, 2025 at 11:07 AM IST|
Updated : December 10, 2025 at 11:17 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में जूते के सोल बनाने वाली एक फैक्ट्री में मंगलवार को भीषण आग लगी गई. जिसमें एक मासूम समेत तीन घायल हो गए. आग इतनी भीषण थी कि 16 दमकल गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया, हालांकि कोई जानमाल का बड़ा नुकसान (मृत्यु) नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री और उसमें रखा माल जलकर खाक हो गया.
जूते के सोल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग तीन घायल : नरेला इलाके में फैक्ट्री में लगी आग हादसे के बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करया गया. मंगलवार देर शाम फैक्ट्री में लगी इस आग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई. जिसके बाद दमकल की 16 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है.मामले में पुलिस जांच में जुटी है.
बवाना बदली नरेला इलाके में लगातार हो रही घटनाएं : राजधानी दिल्ली में लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है. खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में बनी हुई फैक्ट्रियां हादसे का शिकार हो रही है. बवाना बदली नरेला जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले कुछ दिनों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई है. खासतौर पर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में जहां कई फैक्ट्री नियमों को ताक पर रखकर और बिना फायर नोर्मस का पालन किए चलाई जा रही है ताज़ा मामला भी नरेला इलाके से ही सामनेआय है .
करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू : दिल्ली के नरेला इलाके में मंगलवार देर शाम जूते का सोल बनाने वाली फैक्ट्री में आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि फैक्ट्री से धुआं और आग की ऊंची लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी. दमकलकर्मियों ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया. इस दौरान फैक्ट्री का भारी नुकसान हुआ है. घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया. आग लगने के पुख्ता कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.
पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी आग लगने की वजह जानने के लिए जांच कर रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
