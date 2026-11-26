भीषण अग्निकांड में कई दुकान-मकान जलकर राख, आग की लपटों ने पलभर में उजाड़े कई परिवारों के सपने
स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का हरसंभव प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:21 AM IST
चंबा: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. चंबा जिले के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज इलाके संघणी में देर रात अचानक भीषण अग्निकांड से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. इस दर्दनाक घटना में संघणी बाजार की कई दुकानें और एक दो मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गए. आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसकी लपटों ने दुकानों और मकान को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना में भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि वास्तविक नुकसान का आकलन प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.
संघणी बाजार में देर रात भीषण अग्निकांड
स्थानीय लोगों के अनुसार, देर रात अचानक संघणी बाजार में आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और अपने स्तर पर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए. लोगों ने काफी देर तक आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि स्थानीय लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद उस पर काबू पाना संभव नहीं हो पाया. इसके बाद अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना देकर मौके पर बुलाया गया, लेकिन जब तक अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल तक पहुंची, तब तक आग से भारी नुकसान हो चुका था.
आग लगने से प्रभावित परिवारों को भारी नुकसान
इस भीषण अग्निकांड की चपेट में आने से कई दुकान और मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर राख हो गए. दुकानों में रखा सामान, व्यापार से जुड़ी सामग्री और मकान में मौजूद घरेलू सामान आग की भेंट चढ़ गया. अचानक हुई इस घटना ने प्रभावित परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया है. जिन लोगों के लिए ये दुकानें आजीविका का प्रमुख साधन थीं, उनके सामने अब रोजगार और परिवार के पालन-पोषण का संकट खड़ा हो गया है.
वहीं, दूसरी ओर मकान जलने से प्रभावित परिवारों के सामने रहने की समस्या भी पैदा हो गई है. सर्दी के मौसम सिर से छत छिन जाने से प्रभावित परिवार के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एक तरफ जहां दुकानदारों की वर्षों की मेहनत और जमा पूंजी आग में जलकर राख हो गई, वहीं दूसरी तरफ मकान में रहने वाले परिवारों को भी भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ा है.
अग्निकांड के बाद पूरे संघणी क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर चिंता है कि आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान दूरदराज के क्षेत्रों में अग्निशमन सेवा पहुंचने में लगने वाला समय कई बार नुकसान को बढ़ा देता है. यदि आग लगने के शुरुआती समय में ही पर्याप्त अग्निशमन सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो संभव है कि इस तरह की घटनाओं में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सके.
कार्यकारी एसडीएम अनिल भारद्वाज ने जताया दुख
कार्यकारी एसडीएम अनिल भारद्वाज ने अग्निकांड में प्रभावित हुए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि, "प्रशासन की ओर से घटना में हुए नुकसान का आकलन करवाने के लिए राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है, ताकि प्रभावित लोगों को नियमानुसार राहत एवं मुआवजा उपलब्ध करवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा सके."
प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा
वहीं, दूसरी ओर घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है. प्रशासन की ओर से राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है, जो अग्निकांड से प्रभावित दुकानों और मकान का निरीक्षण कर नुकसान का विस्तृत आकलन करेगी. राजस्व विभाग की टीम द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों को राजस्व मैनुअल के प्रावधानों के तहत नियमानुसार मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी. प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किए जाने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रभावित परिवारों को कितनी राहत राशि मिल पाएगी.
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