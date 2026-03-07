ETV Bharat / state

सूरजपुर के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, रिहायशी इलाके में हड़कंप

सूरजपुर शहर के महुआपारा इलाके में तड़के करीब 4 बजे अचानक आग लगने की घटना सामने आई.

FIRE BROKE OUT SURAJPUR
सूरजपुर गोदाम में आग (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 7, 2026 at 10:04 AM IST

सूरजपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र के महुआपारा इलाके में शनिवार तड़के करीब 4 बजे अचानक आग लगने की घटना सामने आई. आग एक घर के पीछे बने कबाड़ गोदाम में लगी. गोदाम में मोटर पार्ट्स रखे हुए थे.

रिहायशी इलाके में कबाड़ गोदाम में आग

जानकारी के अनुसार रिहायशी इलाके में एक मकान के पीछे बने गोदाम में मोटर पार्ट्स और कबाड़ का सामान रखा हुआ था, जहां अचानक आग भड़क उठी. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि गोदाम घनी आबादी वाले रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित है.

सूरजपुर में गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

आग की लपटें और धुआं देखकर आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं

बताया जा रहा है कि गोदाम में बड़ी मात्रा में मोटर पार्ट्स और कबाड़ का सामान रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैलने लगी थी. हालांकि दमकल टीम की तत्परता के चलते आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया, जिससे आसपास के घरों तक आग फैलने से रोक लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

