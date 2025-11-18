ETV Bharat / state

रामनगर में गैस गोदाम के सामने कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में सोमवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब गैस गोदाम के सामने स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग भड़क उठी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया.

रामनगर में गैस गोदाम के पास कबाड़ के गोदाम में लगी आग: फायर स्टेशन रामनगर में देर रात वसीम नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि गैस गोदाम के सामने कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई है. सूचना पाते ही फायर निरीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में टीम तुरंत मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचकर देखा गया कि आग ने कबाड़ के पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया था. लपटें आसपास फैलने की आशंका भी बढ़ रही थी. अगर आग गैस के गोदाम तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे में पाया आग पर काबू: स्थिति गंभीर होती देख रामनगर स्टेशन की सभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर लगाया गया. साथ ही काशीपुर फायर स्टेशन से भी एक अतिरिक्त गाड़ी मंगवाई गई. फायर निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि-