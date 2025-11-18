रामनगर में गैस गोदाम के सामने कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला
आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को इसे बुझाने में 4 घंटे लगे
Published : November 18, 2025 at 12:34 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में सोमवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब गैस गोदाम के सामने स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग भड़क उठी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया.
रामनगर में गैस गोदाम के पास कबाड़ के गोदाम में लगी आग: फायर स्टेशन रामनगर में देर रात वसीम नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि गैस गोदाम के सामने कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई है. सूचना पाते ही फायर निरीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में टीम तुरंत मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचकर देखा गया कि आग ने कबाड़ के पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया था. लपटें आसपास फैलने की आशंका भी बढ़ रही थी. अगर आग गैस के गोदाम तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था.
फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे में पाया आग पर काबू: स्थिति गंभीर होती देख रामनगर स्टेशन की सभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर लगाया गया. साथ ही काशीपुर फायर स्टेशन से भी एक अतिरिक्त गाड़ी मंगवाई गई. फायर निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि-
आग पर काबू पाने में टीम को करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. तेज हवाओं और कबाड़ सामग्री की अधिकता के कारण आग तेजी से फैलती जा रही थी, लेकिन फायर कर्मियों ने अथक प्रयासों से आग को पूरी तरह बुझा दिया.
-सुशील कुमार, फायर निरीक्षक-
आग लगने के कारणों की जांच: उन्होंने बताया कि आग लगने से गोदाम मालिक को काफी नुकसान हुआ है. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भीषण अग्निकांड में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन प्रथम दृष्टि में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है. बहरहाल फायर विभाग और पुलिस इस घटना के कारणों की जांच में जुट गई हैं. आग लगने के असली कारणों की पुष्टि विभाग इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही करेगा.
सुरक्षा मानकों का पालन करने की सलाह: फायर निरीक्षक सुशील कुमार का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है. खासकर जहां कबाड़ या ज्वलनशील सामग्री रखी हो. यह घटना एक बार फिर आग सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी देती है कि बिना सुरक्षा के कबाड़ या ज्वलनशील गोदाम बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं.
