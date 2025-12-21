नीमराणा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा

नीमराणा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा
बहरोड के नीमराणा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है.
Published : December 21, 2025 at 10:31 AM IST
बहरोड : जिले के नीमराणा के मोल्हड़िया में रविवार सुबह 4 बजे के करीब कबाड़ गोदाम में आग लग जाने से हड़कंप मच गया. आग की सूचना लगते ही आस पास के लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर किया. लोगों ने दमकल और नीमराणा पुलिस को आग की सूचना दी. इस पर मौके पर पहुंची दमकलकर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया.
अचानक से लगी आग : दमकलकर्मी पवन ने बताया कि सुबह चार बजे के करीब कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि क्षेत्र के मोल्हड़िया गांव में बिचपुरी रोड पर कबाड़ के गोदाम में आग लगी है. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर किया. करीब दो घंटे की कड़ी मसक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई.
इसे भी पढे़ं. गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग से एक की मौत, पांच गंभीर घायल, सिपाही की बहादुरी से बची जानें
पुलिस जुटी जांच में : नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि रविवार सुबह चार बजे के करीब फोन आया कि मोल्हड़िया गांव में कबाड़ के गोदाम में आग लगी है. इस पर पुलिस जाप्ता मौके पर भेजा गया. आग कबाड़ के गोदाम में लगी थी. आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई. आग किस कारण लगी इसके बारे में पता किया जा रहा है. कबाड़ के गोदाम के आस पास रिहायसी इलाका था. हालांकि, आग पर समय रहते काबू पा लिया गया था.