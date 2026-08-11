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जैसलमेर में 17 बच्चों से भरी स्कूल बस में लगी भीषण आग, सभी सुरक्षित

मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया.

स्कूल बस में लगी आग,
स्कूल बस में लगी आग (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 9:12 AM IST

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जैसलमेर : मंगलवार सुबह एक स्कूल की बस में आग लग गई. देखते ही देखते बस जलकर राख हो गई. हादसा मंगलवार सुबह 7 बजे धउवा के पास हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई. घटना के समय बस में 17 स्कूली बच्चे सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

हादसे में किसी बच्चे के हताहत होने की सूचना नहीं है. घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया. मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल घटना की जानकारी में जुटी है. जानकारी के अनुसार, स्कूल बस पिथला गांव से बच्चों को लेकर डाबला रोड स्थित स्कूल जा रही थी. जैसलमेर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर धऊवा गांव के पास पहुंचते ही बस के अगले हिस्से यानी इंजन से अचानक धुआं उठने लगा.

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ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस को सड़क पर ही रोका और बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया. बच्चों को बाहर निकालते ही आग तेजी से भड़क गई और देखते ही देखते बस का अधिकांश हिस्सा आग की चपेट में आ गया. आग के कारण बस में रखे बच्चों के बैग और अन्य सामान भी जल गए.

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FIRE IN SCHOOL BUS IN JAISALMER
स्कूल बस में लगी आग
FIRE INCIDENT IN JAISALMER

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