उत्तरकाशी के सट्टा गांव में भीषण अग्निकांड, दो आवासीय भवन जले, एक व्यक्ति की मौत की आशंका
उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील के सट्टा गांव में दो आवासीय भवन जले, एक व्यक्ति की झुलसने से मौत की आशंका
Published : December 29, 2025 at 10:34 PM IST
उत्तरकाशी: मोरी ब्लॉक के सट्टा गांव में दो आवासीय भवन जलकर राख हो गए. इस अग्निकांड में एक व्यक्ति की आग में झुलसने से मौत की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, आग लगने की सूचना मिलने पर राजस्व, पुलिस व फायर सर्विस की टीम मौके लिए रवाना हो गई है. वहीं, आग लगने की घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल है.
सट्टा गांव में जले दो मकान: उत्तरकाशी आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक, मोरी ब्लॉक के फते पर्वत स्थित सट्टा गांव में अनुसूचित जाति की बस्ती में सोमवार यानी 29 दिसंबर की देर शाम को अचानक एक आवासीय भवन में आग लग गई. ग्रामीण कुछ समझ पाते और मौके पर नियंत्रण पाते, इससे पहले ही आग विकराल हो गई. आग ने देखते ही देखते दूसरे मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया.
आग में एक व्यक्ति के झुलसने से मौत की आशंका: जानकारी के मुताबिक, आग की चपेट में आने से आसमू लाल पुत्र खंडू और प्रमिल लाल का मकान जलकर राख हुआ है. स्थानीय निवासी दीवान सिंह ने बताया कि घटना में आसमू लाल झुलसने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है. इसके साथ ही आग के कारण घरों में रखा खाद्यान्न, कपड़े, नगदी, सोना, चांदी समेत अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जलकर राख राख हुए हैं.
पुलिस और फायर सर्विस की टीम सट्टा गांव के लिए रवाना: फिलहाल, ग्रामीण अपने स्तर से आग को बुझाने में जुटे हुए हैं. वहीं, आग लगने की सूचना के बाद राजस्व विभाग की टीम के साथ ही बड़कोट, पुरोला और मोरी से पुलिस व फायर सर्विस की टीम मौके लिए रवाना हो गई है.
गांवों में लकड़ी के बने होते हैं मकान: बता दें कि मोरी ब्लॉक में लकड़ी से बने हुए मकान होते हैं. जिसके चलते आग की घटनाएं ज्यादा सामने आती है. इससे पहले भी कई मकान जल चुके हैं. जिसके चलते कई परिवारों को बेघर होना पड़ा है. हालांकि, सट्टा गांव में हुई अग्निकांड की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है.
"सट्टा गांव में देर शाम को दो आवासीय भवन जलकर राख हो गए हैं. घटना में एक भवन पूरी तरह जलकर राख हुआ है. दूसरे भवन में आग लगे होने की सूचना है. इसमें एक व्यक्ति की लापता होने की सूचना है. टीम के मौके पर पहुंचने के बाद ही अन्य मानव व जनहानि की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी."- सरदार सिंह चौहान, तहसीलदार
