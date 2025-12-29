ETV Bharat / state

उत्तरकाशी के सट्टा गांव में भीषण अग्निकांड, दो आवासीय भवन जले, एक व्यक्ति की मौत की आशंका

उत्तरकाशी: मोरी ब्लॉक के सट्टा गांव में दो आवासीय भवन जलकर राख हो गए. इस अग्निकांड में एक व्यक्ति की आग में झुलसने से मौत की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, आग लगने की सूचना मिलने पर राजस्व, पुलिस व फायर सर्विस की टीम मौके लिए रवाना हो गई है. वहीं, आग लगने की घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल है.

सट्टा गांव में जले दो मकान: उत्तरकाशी आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक, मोरी ब्लॉक के फते पर्वत स्थित सट्टा गांव में अनुसूचित जाति की बस्ती में सोमवार यानी 29 दिसंबर की देर शाम को अचानक एक आवासीय भवन में आग लग गई. ग्रामीण कुछ समझ पाते और मौके पर नियंत्रण पाते, इससे पहले ही आग विकराल हो गई. आग ने देखते ही देखते दूसरे मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया.

आग में एक व्यक्ति के झुलसने से मौत की आशंका: जानकारी के मुताबिक, आग की चपेट में आने से आसमू लाल पुत्र खंडू और प्रमिल लाल का मकान जलकर राख हुआ है. स्थानीय निवासी दीवान सिंह ने बताया कि घटना में आसमू लाल झुलसने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है. इसके साथ ही आग के कारण घरों में रखा खाद्यान्न, कपड़े, नगदी, सोना, चांदी समेत अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जलकर राख राख हुए हैं.