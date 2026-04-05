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पटना के ग्रामीण इलाकों में आग का कहर, 200 बीघे से ज्यादा फसल जली, दर्जनों किसान बर्बाद

पटना के ग्रामीण इलाकों में आग से 200 बीघा फसल जली, तीन दर्जन से अधिक किसान प्रभावित, लाखों का नुकसान, रोजी-रोटी संकट गहराया. पढ़ें-

पछुआ हवा और चिंगारी से तबाही :
पछुआ हवा और चिंगारी से तबाही : (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 5, 2026 at 2:04 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों आग किसानों पर कहर बनकर टूट रही है. लगातार हो रही आगलगी की घटनाओं ने किसानों की महीनों की मेहनत को पलभर में राख कर दिया है.

पछुआ हवा और चिंगारी से तबाही : ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही तेज पछुआ हवा के कारण बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी सूखी गेहूं की फसल पर गिरते ही आग का रूप ले लेती है. कुछ ही सेकेंड में आग विकराल होकर पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लेती है.

आग से मसोढ़ी और धनरूआ प्रखंड में तबाही (ETV Bharat)

मसौढ़ी और धनरूआ प्रखंड ज्यादा प्रभावित : मसौढ़ी अनुमंडल के मसौढ़ी और धनरूआ प्रखंड में पिछले एक हफ्ते में करीब 200 बीघे से ज्यादा फसल जल चुकी है. धनरूआ के बौरही और देवदाहा गांव में 15 किसानों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं मसौढ़ी के शाहाबाद, काजीचक और बेलौटी गांव में करीब तीन दर्जन किसानों की डेढ़ सौ बीघे से अधिक फसल जल गई.

पटना में आग से फसल बर्बाद : शाहाबाद गांव में अचानक दोपहर के समय लगी आग ने करीब 22 किसानों की डेढ़ सौ बीघा खड़ी गेहूं की फसल को राख कर दिया. आग इतनी तेज थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देता रहा और गांव में अफरातफरी का माहौल बन गया.

ग्रामीणों ने खुद संभाला मोर्चा : घटना के समय अधिकांश किसान घरों में थे. युवकों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया. ग्रामीणों ने पंपिंग सेट, पानी और मिट्टी के सहारे घंटों मशक्कत कर आग बुझाने की कोशिश की. फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई लेकिन टीम करीब 3 घंटे बाद पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश देखा गया.

''अभी पूरे प्रखंड भर में आग लगी की घटनाएं जोरों पर चल रही है. लगातार फायर ब्रिगेड के द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है लेकिन प्रकृति पर किसी का बस नहीं है. हमारे पूरे प्रखंड में अब तक डेढ़ सौ से अधिक बीघा में आग लग चुकी है.''- सद्दाम हुसैन, प्रखंड प्रमुख मसौढ़ी

लाखों का नुकसान : इस आगलगी में गिरजानंद शर्मा, धनंजय कुमार, अजय शर्मा समेत कई किसानों की फसल जलकर राख हो गई. किसानों का कहना है कि फसल बेचकर कर्ज चुकाने की योजना थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है.

''फसल बेचकर हमारे ऊपर जो कर्ज था उसको चुकाने के लिए हम लोगों ने सोच रखा था, लेकिन इस आग लगने से सब कुछ खत्म हो गया.''- मुकेश कुमार, पीड़ित किसान

प्रशासन ने शुरू किया नुकसान का आकलन : घटना के बाद कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने की बात कही है. वहीं बिजली विभाग किसानों को ट्रांसफार्मर के आसपास की फसल हटाने की सलाह दे रहा है ताकि आग की घटनाओं को रोका जा सके.

लगातार बढ़ रही घटनाएं : पूरे प्रखंड में आगलगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. फायर ब्रिगेड द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन तेज हवाओं के आगे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. किसानों के सामने अब रोजी-रोटी का संकट गहरा गया है.

''सभी गांव में किसानों के बीच उन्हें जाकर जागरूक किया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के आसपास जो फसल लगी है उसको वहां से साफ करके हटा दें ताकि अगर चिंगारी गिरती भी है तो फसल बचाया जा सके.''- रंजीत कुमार, कनिय विद्युत अभियंता, मसौढ़ी

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