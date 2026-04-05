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पटना के ग्रामीण इलाकों में आग का कहर, 200 बीघे से ज्यादा फसल जली, दर्जनों किसान बर्बाद

पछुआ हवा और चिंगारी से तबाही : ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों आग किसानों पर कहर बनकर टूट रही है. लगातार हो रही आगलगी की घटनाओं ने किसानों की महीनों की मेहनत को पलभर में राख कर दिया है. पछुआ हवा और चिंगारी से तबाही : ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही तेज पछुआ हवा के कारण बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी सूखी गेहूं की फसल पर गिरते ही आग का रूप ले लेती है. कुछ ही सेकेंड में आग विकराल होकर पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लेती है. आग से मसोढ़ी और धनरूआ प्रखंड में तबाही (ETV Bharat) मसौढ़ी और धनरूआ प्रखंड ज्यादा प्रभावित : मसौढ़ी अनुमंडल के मसौढ़ी और धनरूआ प्रखंड में पिछले एक हफ्ते में करीब 200 बीघे से ज्यादा फसल जल चुकी है. धनरूआ के बौरही और देवदाहा गांव में 15 किसानों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं मसौढ़ी के शाहाबाद, काजीचक और बेलौटी गांव में करीब तीन दर्जन किसानों की डेढ़ सौ बीघे से अधिक फसल जल गई. पटना में आग से फसल बर्बाद : शाहाबाद गांव में अचानक दोपहर के समय लगी आग ने करीब 22 किसानों की डेढ़ सौ बीघा खड़ी गेहूं की फसल को राख कर दिया. आग इतनी तेज थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देता रहा और गांव में अफरातफरी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने खुद संभाला मोर्चा : घटना के समय अधिकांश किसान घरों में थे. युवकों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया. ग्रामीणों ने पंपिंग सेट, पानी और मिट्टी के सहारे घंटों मशक्कत कर आग बुझाने की कोशिश की. फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई लेकिन टीम करीब 3 घंटे बाद पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश देखा गया.