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जयपुर के पुरोहित जी का कटला में लगी भीषण आग, कई दुकानों का सामान जलकर राख

पुरोहित जी का कटला में आग ( सोर्स- पुलिस और दमकल )

जयपुर : परकोटा स्थित पुरोहित जी के कटले में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. कटले की कई दुकानें आग की चपेट में आने से भारी नुकसान हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. कपड़ों के गोदाम, प्लास्टिक का सामान, चूड़ी- बैंगल्स समेत दुकानों में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया. प्रशासन की ओर से क्षेत्र में बिजली सप्लाई को बंद करवाया गया है. माणक चौक थाना अधिकारी राकेश ख्यालिया के मुताबिक परकोटा क्षेत्र में गुरुवार सुबह बड़ी चौपड़ के पास पुरोहित जी के कटले के कॉम्प्लेक्स में आग लगने की सूचना मिली. आग लगने से दुकानदारों और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही माणक चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दमकल की गाड़ियों को भी सूचना दी गई. दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए आसपास से लोगों को दूर हटवाया. इसे भी पढ़ें. बगरू में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, समय रहते बाहर निकले कर्मचारी