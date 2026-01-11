वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, हड़कंप

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, हड़कंप
आध्यात्मिक संत ने यह फ्लैट खाली किया था और अपने शिष्य को दे दिया था.
मथुरा: वृंदावन के श्री कृष्ण शरणम समिति के फ्लैट में शनिवार की देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. आग की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. बता दें कि एक महीना पूर्व ही आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज ने यह फ्लैट संख्या 212 खाली किया था और अपने शिष्य को दे दिया था.
जानकारी के अनुसार, वृंदावन के छटीकरा मार्ग पर स्थित मार्ग श्री कृष्ण शरणम् आवासीय सोसायटी के फ्लैट संख्या 212 में शनिवार की देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची ओर आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि फ्लैट में आग शॉर्ट सर्किट कारण के लगी होगी, जिसकी जांच की जा रही है. फिलहाल फ्लैट में कोई जनहानि नहीं हुई.
सीओ सदर प्रेमपाल सिंह ने बताया श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में कल देर रात आग लगने की सूचना मिली थी. फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है. फिलहाल कोई जनहानि नहीं की खबर नहीं है. मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया. फ्लैट संख्या 212 में संत प्रेमानंद महाराज रहते थे, लेकिन एक माह पूर्व ही उन्होंने यह फ्लैट अपने शिष्यों को रहने के लिए दे दिया था.
