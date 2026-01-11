ETV Bharat / state

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, हड़कंप

मथुरा: वृंदावन के श्री कृष्ण शरणम समिति के फ्लैट में शनिवार की देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. आग की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. बता दें कि एक महीना पूर्व ही आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज ने यह फ्लैट संख्या 212 खाली किया था और अपने शिष्य को दे दिया था.

जानकारी के अनुसार, वृंदावन के छटीकरा मार्ग पर स्थित मार्ग श्री कृष्ण शरणम् आवासीय सोसायटी के फ्लैट संख्या 212 में शनिवार की देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची ओर आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि फ्लैट में आग शॉर्ट सर्किट कारण के लगी होगी, जिसकी जांच की जा रही है. फिलहाल फ्लैट में कोई जनहानि नहीं हुई.