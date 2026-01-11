ETV Bharat / state

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, हड़कंप

आध्यात्मिक संत ने यह फ्लैट खाली किया था और अपने शिष्य को दे दिया था.

प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग
प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: वृंदावन के श्री कृष्ण शरणम समिति के फ्लैट में शनिवार की देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. आग की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. बता दें कि एक महीना पूर्व ही आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज ने यह फ्लैट संख्या 212 खाली किया था और अपने शिष्य को दे दिया था.

जानकारी के अनुसार, वृंदावन के छटीकरा मार्ग पर स्थित मार्ग श्री कृष्ण शरणम् आवासीय सोसायटी के फ्लैट संख्या 212 में शनिवार की देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची ओर आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि फ्लैट में आग शॉर्ट सर्किट कारण के लगी होगी, जिसकी जांच की जा रही है. फिलहाल फ्लैट में कोई जनहानि नहीं हुई.

प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग (Video Credit: ETV Bharat)


सीओ सदर प्रेमपाल सिंह ने बताया श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में कल देर रात आग लगने की सूचना मिली थी. फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है. फिलहाल कोई जनहानि नहीं की खबर नहीं है. मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया. फ्लैट संख्या 212 में संत प्रेमानंद महाराज रहते थे, लेकिन एक माह पूर्व ही उन्होंने यह फ्लैट अपने शिष्यों को रहने के लिए दे दिया था.

यह भी पढ़ें: WATCH: गले में कंठी माला, माथे पर तिलक, हाथ में जाप काउंटर, ग्लैमर की दुनिया छोड़ क्या अध्यात्म की ओर बढ़ रहीं अनुष्का शर्मा?

यह भी पढ़ें: VIDEO : विराट कोहली-अनुष्का शर्मा से प्रेमानंद महाराज बोले- अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, विनम्र रहिए

TAGGED:

FLAT FIRE PREMAMNAND
FIRE IN PREMāNAND JI MAHARAJ FLAT
FIRE IN MATHURA
MATHURA NEWS
PREMāNAND MAHARAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.