धनबाद में प्लाई गोदाम में आग, तीन लोग झुलसे

रिपोर्ट- नरेंद्र कुमार निषाद.

धनबादः जिला के झरिया थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है. झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर स्थित बस्ताकोला एक प्लाई गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग से निकला धुंआ और गुब्बार के कारण आसपास का इलाका पूरा धुंधला हो गया और देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया. इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम दमकल वाहन के जरिए आग पर काबू पाने में जुटी है.

आग लगने के सही कारणों का पता अब तक पता नहीं चल सका है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर फटने से आग लगी, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई. इस घटना में गोदाम से जुड़े राजू अग्रवाल समेत तीन लोग झुलस गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. आग की चपेट में एक मवेशी के झुलसने की भी जानकारी मिल रही है, जबकि बाकी मवेशियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.