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प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग, दो दर्जन दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, सारा सामान जलकर राख

जयपुर : राजधानी जयपुर की आमेर में बुधवार देर रात एक प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग की लपटें ऊंची-ऊंची दिखाई दे रही थीें. सूचना मिलते ही आमेर थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. दो दर्जन दमकल की गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया. समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा होने से टल गया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

आमेर के दमकल शिफ्ट इंचार्ज कैलाश चंद ने बताया कि बुधवार रात को आमेर में दिल्ली रोड पर राई की कोठी क्षेत्र में एक प्लाईवुड गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग ज्यादा भभक रही थी और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया. आसपास के लोग भी अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए. आग ने विकराल रूप ले लिया. आमेर, घाटगेट, बनी पार्क समेत अन्य जगह से करीब दो दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची.