ETV Bharat / state

प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग, दो दर्जन दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, सारा सामान जलकर राख

आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने भी अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया.

प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग
प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 11:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजधानी जयपुर की आमेर में बुधवार देर रात एक प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग की लपटें ऊंची-ऊंची दिखाई दे रही थीें. सूचना मिलते ही आमेर थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. दो दर्जन दमकल की गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया. समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा होने से टल गया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

आमेर के दमकल शिफ्ट इंचार्ज कैलाश चंद ने बताया कि बुधवार रात को आमेर में दिल्ली रोड पर राई की कोठी क्षेत्र में एक प्लाईवुड गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग ज्यादा भभक रही थी और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया. आसपास के लोग भी अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए. आग ने विकराल रूप ले लिया. आमेर, घाटगेट, बनी पार्क समेत अन्य जगह से करीब दो दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची.

प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. भिवाड़ी की रबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तीन घंटे बाद भी नहीं पाया गया काबू

इलाके में अफरा-तफरी का माहौल : करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की. गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया. गनीमत रही कि आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना बीती देर रात करीब 1 बजे की है. चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया. आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने भी अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया. इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

TAGGED:

FIRE BROKE OUT IN PLYWOOD GODOWN
FIRE INCIDENT IN JAIPUR
प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग
FIRE IN GODOWN IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.