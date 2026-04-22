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बागपत: धू-धू कर जला 'जलकल मिशन' का स्टॉक, लाखों के पाइप ख़ाक

बागपत: धू-धू कर जला 'जल कल मिशन' का स्टॉक ( Photo Credit; ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार घटना बागपत के चामरावल रोड की है, जहां आग लगने से जलकल योजना के रखे पाइपों का विशाल स्टॉक कुछ ही मिनटों में राख हो गया. बताया जा रहा है कि आग से लाखों के पाइप जलकर राख हो गए.

बागपत : बागपत में भीषण आगजनी का मामला सामने आया है, जहां जल आपूर्ति योजना के लिए रखी गई पाइपलाइनों के बड़े भंडार में आग लग गई. देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं से भर गया, जिससे लोगों में थोड़े देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में पाइपलाइनों का भंडार जलकर राख हो गया.

आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूर-दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि जब तक आग बुझाई गई, तब तक भारी नुकसान हो चुका था और पाइपों का बड़ा हिस्सा पूरी तरह जल चुका था. बता दें कि तेज गर्मी के चलते जनपद में बीते 1 हफ्ते में करीब 6 से 7 आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके चलते अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है.

सुपरवाइजर नितिन चौहान ने बताया कि "किसी ने सड़क साफ की थी और 100 मीटर आगे आग लगा दी थी, वहां से हवा के ज़रिए आग फैलती हुई आई और यहां लाखों का नुकसान हो गया. ये जलकल का प्रोजेक्ट है, यहां पाइप थे कुछ और पाइप मेल्ट हो गए.

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