बायोमास प्लांट में पराली के ढेर में लगी भीषण आग, कई घंटों में पाया काबू

बीकानेर में एक बायोमास प्लांट में पराली की ढेर में मंगलवार रात अचानक आग लग गई.

बायोमास प्लांट में आग
बायोमास प्लांट में आग (Source : Social media)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 11:40 AM IST

Updated : December 3, 2025 at 11:49 AM IST

बीकानेर : छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात अचानक एक बायोमास प्लांट के चारों ओर रखे पराली में भीषण आग लग गई. आग लगने के कारण की जानकारी सामने नहीं आई है. पिछले दस दिनों में क्षेत्र में पराली में आग लगने की ये दूसरी घटना हुई है. मंगलवार को एक बार फिर बाहर पड़े पराली में ही आग लग गई. थानाधिकारी नवनीत सिंह ने बताया कि आग से पराली का स्टॉक पूरी तरह से जल गया है, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है.

पिछले साल भी सर्दियों के मौसम में इसी बायोमास प्लांट में आग लगी थी. तब पराली का स्टॉक अंदर ही हुआ करता था, लेकिन उस घटना के बाद पराली स्टॉक को अब प्लांट के बाहर रखा जाने लगा. घटना की सूचना मिलने के बाद थाना अधिकारी नवनीत सिंह और पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. पुलिस ने ग्रामीण और प्लांट की कर्मचारियों की मदद से टैंकरों और फायर ब्रिगेड के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास किया. पराली के स्टॉक में आग लगने की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास किया.

बायोमास प्लांट में पराली के ढेर में लगी भीषण आग, (Source : Social media)

बड़ी मुश्किल से काबू पाया : अचानक देर रात पराली स्टॉक में लगी आग की सूचना के बाद प्लांट के कर्मचारी और आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और रात पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया. कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

