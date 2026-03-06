ETV Bharat / state

गाजियाबाद में पेंट और स्क्रैप फैक्टरी में भीषण आग से हड़कंप, केमिकल के ड्रमों में धमाकों से दहला इलाका

केमिकल्स पेंट और स्क्रैप फैक्ट्री में लगी आग ( ETV Bharat )