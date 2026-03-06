ETV Bharat / state

गाजियाबाद में पेंट और स्क्रैप फैक्टरी में भीषण आग से हड़कंप, केमिकल के ड्रमों में धमाकों से दहला इलाका

गाजियाबाद स्थित मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया में सरस स्क्रैप और केमिकल्स पेंट फैक्ट्री में अचानक भड़की आग,20 गाड़ियों ने 6 घंटे में पाया काबू

केमिकल्स पेंट और स्क्रैप फैक्ट्री में लगी आग
केमिकल्स पेंट और स्क्रैप फैक्ट्री में लगी आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 6, 2026 at 10:31 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मेरठ रोड स्थित मैनापुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित सरस स्क्रैप और केमिकल्स पेंट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनट में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी. गनीमत रही की रात का वक्त होने के चलते फैक्ट्री में कर्मचारी मौजूद नहीं थे वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी. कुल चार जिलों की फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

केमिकल्स पेंट और स्क्रैप फैक्ट्री में लगी आग

गुरूवार रात 8:56 पर फायर स्टेशन कोतवाली को अरविंद केमिकल्स पेंट फैक्ट्री और सरल स्क्रैप मीनापुर औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही तुरंत फायर स्टेशन से मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कोतवाली फायर स्टेशन से अग्निशमन अधिकारी समेत चार फायर टेंडर यूनिट के घटना स्थल पर रवाना किए गए.

गाजियाबाद में पेंट और स्क्रैप फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

अग्निशम ने शीघ्रता से हौज लाइन फैला कर काम किया शुरू

घटना स्थल पर टीम ने पहुंच कर देखा तो आग भयंकर थी और काला धुआं बहुत तेज था. तेजी से आग परिसर में फैल रही थी. तुरंत अग्निशमन विभाग की टीम ने शीघ्रता से हौज़ लाइन फैला कर फायर फाइटिंग का काम शुरू किया. आग इतनी भीषण थी कि तपिश से फैक्ट्री का ढांचा जो टीन शेड से बना था पूरा नीचे गिर रहा था. जिसके कारण सीधे आग पर पानी नहीं पहुंच पा रहा था.

फायर फाइटिंग टीम ने जेसीबी मशीन की ली मदद

इसी बीच फैक्ट्री की एक साइड की दीवार भी टूट कर गिर गई. फायर फाइटिंग टीम जेसीबी की मदद से फैक्ट्री की दीवार को दोनों तरफ से तोड़ा और पलटे हुए तीन सेट को हटाया ताकि आग तक पानी पहुंचाया जा सके. इसी बीच आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

20 फायर टेंडर्स ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

मौके पर मौजूद मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने हापुड़, मेरठ और गौतमबुद्ध नगर से फायर टेंडर्स की टीमों को घटनास्थल पर बुलाया . कुल 20 फायर टेंडर्स ने मिलकर 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फायर टेंडर्स द्वारा दोनों फैक्ट्रियों को चारों तरफ से घेरते हुए आग को बुझाने की कार्रवाई की गई. तकरीबन रात 2:00 बजे अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया.

पेंट फैक्ट्री में अचानक भड़की आग,20 गाड़ियों ने 6 घंटे में पाया काबू
पेंट फैक्ट्री में अचानक भड़की आग,20 गाड़ियों ने 6 घंटे में पाया काबू (ETV Bharat)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने दी जानकारी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, आग काफी भीषण थी. शुरुआत में फायर स्टेशन लोनी, फायर स्टेशन साहिबाबाद और फायर स्टेशन मोदीनगर से फायर टेंडर्स बुलाए गए. लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही थी. ऐसे में हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ से फायर टेंडर्स टीम बुलाए गए. आग को बुझाने के साथ-साथ आग को आसपास की फैक्ट्री में फैलने से रोकना भी बड़ी चुनौती थी. कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीमों ने आसपास में लगभग 6 फैक्ट्री में आग को फैलने से बचा लिया. किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई.

