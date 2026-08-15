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अलवर की तेल मिल में लगी भीषण आग, 6 शहरों से बुलाई गईं दमकल की 18 गाड़ियां, 7 घंटे चला रेस्क्यू

अलवर : शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एमआईए इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार को एक ऑयल मिल में भीषण आग लग गई. आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया. तेल मील में आग लगने के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई देने लगा. इसके बाद घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की करीब 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 7 घंटे में आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका.

फायर विभाग के ऑफिसर अमित मीणा ने बताया शनिवार को उद्योग नगर में खंडेलवाल ऑयल मील में आग लगने की सूचना मिली. इस सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया. करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेल मील में लगी आग पर काबू पाया गया है. भीषण आग को देखते हुए दमकल विभाग ने अलवर जिले के अलावा खैरथल तिजारा, भिवाड़ी, दौसा, भरतपुर, डीग से भी दमकल वाहनों को मौके पर बुलाया और करीब 18 वाहनों ने 250 फेर लगाकर आग पर काबू पाया.