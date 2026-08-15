अलवर की तेल मिल में लगी भीषण आग, 6 शहरों से बुलाई गईं दमकल की 18 गाड़ियां, 7 घंटे चला रेस्क्यू
भीषण आग को देखते हुए अलवर, खैरथल तिजारा, भिवाड़ी, किशनगढ़, राजगढ़, उद्योग नगर से भी दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है.
Published : August 15, 2026 at 10:44 AM IST
अलवर : शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एमआईए इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार को एक ऑयल मिल में भीषण आग लग गई. आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया. तेल मील में आग लगने के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई देने लगा. इसके बाद घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की करीब 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 7 घंटे में आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका.
फायर विभाग के ऑफिसर अमित मीणा ने बताया शनिवार को उद्योग नगर में खंडेलवाल ऑयल मील में आग लगने की सूचना मिली. इस सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया. करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेल मील में लगी आग पर काबू पाया गया है. भीषण आग को देखते हुए दमकल विभाग ने अलवर जिले के अलावा खैरथल तिजारा, भिवाड़ी, दौसा, भरतपुर, डीग से भी दमकल वाहनों को मौके पर बुलाया और करीब 18 वाहनों ने 250 फेर लगाकर आग पर काबू पाया.
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अमित मीणा ने बताया कि अभी भी परिसर के अंदर से धुआं उठ रहा है. वहीं, परिसर में कूलिंग के प्रयास किए जा रहे हैं. सरसों तेल पैकिंग फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है. मील मलिक से मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त के चलते फैक्ट्री की छुट्टी थी, जिसके इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. जानकारी के अनुसार घटना के दौरान मील में 700 टन सरसों का तेल मौजूद था. प्रारंभिक तौर पर करोड़ों रुपए के नुकसान की जानकारी सामने आ रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे और मील के मालिक पवन चौधरी से मिले.